Busca, bilancio in crescita e nuova gestione per la Strada dei Cannoni

Si è svolto giovedì 23 luglio il Consiglio Comunale in sessione straordinaria aperto alle ore 19.30 con quattro punti all’ordine del giorno.



1 – Approvati i verbali del Consiglio Comunale della seduta del 18/05/2026.



2 – Approvata la quinta variazione di bilancio di previsione finanziario 2026 – 2028 e al DUP 2026 – 2028 relativa all’assegnazione della gestione della Strada dei Cannoni, progetto di cui il Comune di Busca è capofila. L'intervento, avviato nel precedente mandato con l'acquisizione del sedime dal Demanio militare insieme agli altri nove Comuni coinvolti, ha consentito di ottenere un finanziamento regionale di 850.000 euro, grazie al quale la strada è stata recuperata, messa in sicurezza e valorizzata lungo tutto il suo tracciato. Nel corso dell’attuale mandato si sono conclusi i lavori. In vista dell’apertura della stagione, avvenuta il 5 luglio scorso, si è pertanto reso necessario affidare il servizio di gestione degli accessi a Conitours, mentre la promozione turistica è stata assegnata al Consorzio Valle Maira.



Per quanto riguarda le entrate è stato istituito il capitolo relativo ai proventi del pedaggio della strada montana con uno stanziamento di € 5.000,00 nel 2026 ed € 6.000,00 nel 2027 e 2028; vengono incrementati gli stanziamenti dei capitoli relativi ai rimborsi per la segreteria comunale convenzionata e ai rimborsi CEC per minori costi della raccolta differenziata.



Nel titolo I vengono incrementati i capitoli relativi ai rimborsi di tributi ed agli interessi passivi sui mutui; viene previsto lo stanziamento di € 5.000,00 per il 2026 e di € 6.000,00 per il 2027 e 2028 del capitolo di manutenzione ordinaria della Ciclovia dei Cannoni (finanziato dai proventi dei pedaggi) e viene creato il capitolo relativo ai servizi di gestione accessi e promozione turistica della Ciclovia dei Cannoni con dotazione di € 5.000,00 negli esercizi 2027 e 2028;



Nel titolo II della spesa viene previsto il nuovo capitolo relativo alla realizzazione della infrastruttura informatica per la gestione degli accessi e la promozione turistica della Ciclovia dei Cannoni, con uno stanziamento di € 12.000,00 finanziato da minori spese sui capitoli di manutenzione straordinaria strade finanziari da trasferimenti del Bim Maira (€ 6.000,00) e del Bim Varaita (€ 6.000,00);



A seguito delle variazioni approvate, il bilancio che precedentemente era di Euro 19.310.215,98 per il 2026, € 14.129.936,84 per il 2027 ed € 14.066.846,84 per il 2028 dopo le variazioni risulta di Euro 19.320.129,98 per il 2026, in € 14.140.936,84 per il 2027 e in € 14.077.846,84 per il 2028;



3 – Approvazione dell’assestamento generale di bilancio, variazione al bilancio 2026/2028 e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2026. A seguito delle variazioni, il bilancio 2026 passa da 19.320.129,98 euro a 20.227.070,24 euro, mentre quello del 2027 viene rideterminato da 14.140.936,84 euro a 14.150.936,84 euro. Resta invariato l’esercizio 2028. Particolarmente rilevante il piano degli investimenti, finanziato attraverso l’applicazione dell’avanzo di amministrazione: 76.742,69 euro di avanzo destinato agli investimenti, 17.945,31 euro di avanzo vincolato e 707.901,02 euro di avanzo libero. Queste risorse consentono di finanziare interventi strategici per il territorio sul prossimo triennio, tra cui:

- 60.000 euro per manutenzioni straordinarie del patrimonio comunale;

- 200.000 euro per la variante strutturale al Piano Regolatore relativa a Valmala;

- 80.000 euro per la realizzazione delle aree verdi del nuovo polo scolastico;

- 100.000 euro per il miglioramento delle infrastrutture di Valmala;

- 83.500 euro per l’efficientamento energetico della Casa di Riposo.



4 – È stata ufficializzata la conclusione del percorso di unione degli istituti benefici di Castelletto, avviato negli anni scorsi. È stata approvata la fusione per incorporazione dell’I.P.A.B. Asilo Infantile Castelletto di Busca nell’I.P.A.B. “Abbà – Degioanni – Soleri”, entrambe con sede nella frazione Castelletto. Il nuovo ente assume la denominazione di I.P.A.B. Opere Castellettesi “Abbà – Degioanni – Soleri e Cav. Pietro Franco” ed è stato dotato di un nuovo statuto che persegue lo svolgimento di attività di educazione, istruzione e servizi socio educativa a favore della popolazione di Castelletto. Per la parte di competenza del Comune sono stati nominati tre componenti: Roberto Fusta, Valter Rosso e Manuela Lerda.



