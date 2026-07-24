Racconigi, giovedì 30 luglio il Consiglio comunale

É in programma giovedì 30 luglio, alle ore 17:30, il Consiglio comunale di Racconigi, che si terrà nella sala consiliare del palazzo comunale.

Saranno otto i punti all'ordine del giorno: il Consiglio si aprirà con la lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente e si concluderà con le eventuali interrogazioni o mozioni da parte della minoranza.

Tra gli argomenti in discussione ci sono: l'approvazione del nuovo Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico e l'adozione delle tariffe per l'anno 2026 della Tassa sui Rifiuti (Tari).