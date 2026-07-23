Savigliano, il Consiglio comunale torna in aula il 27 luglio: bilancio, Dup e tre atti ispettivi delle opposizioni

Lunedì 27 luglio il Consiglio comunale di Savigliano si riunirà per una seduta che avrà come temi principali il bilancio dell'ente e la programmazione economico-finanziaria, senza tralasciare gli atti di sindacato ispettivo presentati dai gruppi di opposizione.
La seduta si aprirà, come di consueto, con comunicazioni, interrogazioni e interpellanze, per poi entrare nel vivo con l'esame della ratifica della variazione al bilancio di previsione 2026-2028, approvata in via d'urgenza dalla Giunta comunale con la deliberazione n. 108 dell'11 giugno 2026. Seguirà l'aggiornamento del Documento unico di programmazione (Dup), con la sezione strategica 2023-2027 e quella operativa 2027-2029.
All'ordine del giorno figurano inoltre lo stato di attuazione dei programmi per l'esercizio 2026, l'assestamento generale di bilancio e la verifica della permanenza degli equilibri finanziari, passaggi obbligatori previsti dalla normativa contabile per garantire la sostenibilità dei conti comunali.
Prima della discussione dei punti amministrativi saranno esaminati tre atti presentati dai consiglieri di minoranza.
Il consigliere Maurizio Michele Occelli, esponente di Fratelli d'Italia, ha depositato un'interpellanza sulla sicurezza nel centro cittadino, con l'obiettivo di chiedere chiarimenti all'amministrazione sulle misure adottate per garantire maggiore tutela nell'area centrale della città.
Il capogruppo di La Nostra Savigliano, Paolo Tesio, ha invece presentato un'interpellanza sul nuovo appalto per la raccolta dei rifiuti, tema già al centro del dibattito politico nelle ultime settimane, con richieste di approfondimento sulla gestione del servizio.
Infine, ancora Maurizio Michele Occelli (Fratelli d'Italia) ha firmato un'interrogazione riguardante la siepe a ridosso della rotatoria della piscina, chiedendo chiarimenti in merito alla situazione e agli eventuali interventi previsti dall'amministrazione comunale.