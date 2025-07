In corso Dante il nuovo parco giochi, oggi l'inaugurazione tra conferme e speranze

Presa di mira da atti vandalici, rifugio di fortuna per senzatetto, ma anche luogo di ritrovo per persone in preda a deliri sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti, spesso l'area di corso Dante, lato stazione, è stata teatro di blitz delle forze dell'ordine.



Parte del quadrilatero attenzionato, ha visto concludersi operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonchè sgomberi da bivacchi improvvisati, non ultimo nelle scorse mattine nei giardini di Piazzale della Libertà.



A controbilanciare quell'area critica e difficile oggi si è inaugurato il nuovo parco giochi, danneggiato e non più sicuro. Una testimonianza dell'impegno dell'Amministrazione comunale a voler restituire quel luogo di aggregazione alle famiglie e ai bambini in un'ottica di fiducia e speranza.



Il tema ha sovente trovato spazio in Consiglio Comunale con accese discussioni e con l'ampia consapevolezza degli amministratori della precarietà di quella realtà. Un tasto dolente su cui l'Indipendente Giancarlo Boselli è tornato a pigiare dopo la sua partecipazione all'evento inaugurale insieme alla sindaca Patrizia Manassero e alle consigliere Stefania D'Ulisse e Noemi Mallone.

“A poca distanza – scrive - un gruppo di persone con evidenti problemi di alcolismo o altro richiamavano alla realtà quotidiana della zona. Affinché questo importante investimento non sia vano servono interventi adeguati.

Le forze di Polizia rispondono con sollecitudine alle richieste di attenzione di tutti i residenti e tutti i commercianti e le ringraziamo.

Ribadiamo che vanno però implementati i turni della Polizia Locale e che occorre passare al più presto alla video sorveglianza attiva per contrastare con più efficacia la criminalità organizzata nelle vie.

Occorrono però e subito, operatori di strada qualificati e specializzati per interventi di supporto e assistenza non solo nella notte ma 24/24. Grazie a Sindaca e Assessore Demichelis per questa importante opera – conclude -”.