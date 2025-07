La Cheraschese festeggia 120 anni: premiata in Regione

È stato un momento di orgoglio per tutto il calcio cuneese: la U.S. Cheraschese, storica società fondata nel 1904, ha ricevuto un prestigioso riconoscimento da parte della Regione Piemonte per i suoi 120 anni di attività sportiva. La cerimonia si è svolta al Grattacielo della Regione, alla presenza del presidente Alberto Cirio e del consigliere Daniele Sobrero, che hanno consegnato l’attestato celebrativo al club.

“Entrate di diritto nel Gotha dello sport piemontese”, hanno sottolineato Cirio e Sobrero, elogiando il presidente, la dirigenza, lo staff, i volontari e i giocatori. Un traguardo che testimonia una lunga storia di passione, sport e comunità.