Hoval: energia efficiente per il benessere delle persone

Quando la tecnologia incontra la sensibilità sociale, nascono progetti che fanno davvero la differenza. È il caso della riqualificazione energetica del Centro Don Orione di Milano, un intervento che racconta perfettamente la filosofia Hoval: innovazione, efficienza e rispetto per le persone e per l’ambiente.

La struttura, destinata all’accoglienza e alla cura di persone con disabilità, aveva bisogno di un sistema di climatizzazione moderno, capace di garantire comfort costante riducendo al minimo i consumi. Il progetto di riqualificazione ha previsto l’installazione di una centrale termica Hoval con generatori UltraGas® a condensazione e sistemi di regolazione TopTronic®, che permettono di gestire il calore in modo intelligente, adattando la potenza alle reali esigenze degli ambienti.

Il risultato è stato straordinario: un abbattimento significativo dei consumi energetici e delle emissioni di CO₂, un miglioramento del comfort interno e un notevole risparmio nei costi di gestione. Una scelta che ha unito efficienza e sensibilità, perché ogni kilowattora risparmiato rappresenta anche un passo avanti verso un mondo più sostenibile.

Esperienze come questa sono un punto di riferimento anche per il territorio cuneese, dove l'agenzia QUBO, concessionaria ufficiale Hoval, affianca progettisti, imprese e amministrazioni pubbliche nella scelta di soluzioni termotecniche ad alto rendimento. Dal residenziale all’industriale, dagli edifici pubblici alle strutture sanitarie, l'agenzia QUBO porta avanti la stessa visione: sistemi affidabili, efficienti e rispettosi dell’ambiente.

Ogni intervento parte da un’analisi approfondita e si sviluppa con un approccio tecnico personalizzato, dove la consulenza diventa parte integrante del processo. La collaborazione con Hoval consente di offrire un pacchetto completo, che unisce tecnologia di alto livello, supporto tecnico e un’assistenza post-vendita precisa e puntuale.

L’efficienza non è solo un valore tecnico, ma anche umano, è la capacità di garantire benessere, ridurre sprechi e migliorare la qualità della vita.

Su questi principi si fonda il lavoro quotidiano dell'agenzia QUBO e Hoval: un impegno concreto per un futuro energetico più consapevole, dove ogni impianto racconta una storia di innovazione e responsabilità.