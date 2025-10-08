Per l'Avis provinciale un convegno per 'riprendere il cammino': "Le piccole sezioni chiedono rete e sostegno"

È un titolo che contiene un impegno: “Siamo donatori di speranza”. Il convegno promosso da Avis provinciale di Cuneo si terrà sabato 18 ottobre alle 15.30 nella sala conferenze dell’Ospedale Santa Croce. L’incontro, sostenuto dal Centro Servizi per il Volontariato e moderato dal vicepresidente Avis provinciale Antonio Ghigo, riunirà medici, dirigenti e rappresentanti delle associazioni del dono per un confronto aperto sulle prospettive del sistema trasfusionale e sulle difficoltà operative delle sezioni locali.

A introdurre i lavori sarà Valentino Piacenza, consigliere nazionale Avis, presidente provinciale e vicepresidente del CSV Cuneo, che spiega il senso dell’appuntamento: “Abbiamo organizzato questo momento perché crediamo sia importante rimetterci tutti intorno a un tavolo e trovare insieme la strada per riprendere il cammino. Le donazioni non si sono mai fermate, ma oggi c’è un calo sensibile e qualche difficoltà strutturale. Il convegno nasce per parlarne, confrontarci e individuare soluzioni concrete.”

Piacenza, da anni volto di riferimento del volontariato cuneese, sottolinea come il fenomeno interessi in particolare le realtà più piccole: “Le grandi sezioni riescono a farcela, ma le piccole fanno più fatica. La burocrazia pesa, e chi non è strutturato si trova spesso in difficoltà. Ho presidenti che mi dicono di non farcela più, anche per ragioni d’età. È qui che serve la rete, serve sostegno.”

Una rete che per Piacenza significa soprattutto dialogo continuo: “In questi mesi abbiamo organizzato incontri a Cuneo, Mondovì, Savigliano e presto ad Alba, per ascoltare e capire. Le sezioni hanno bisogno di sentirsi parte di un sistema che le accompagni. Il Centro Servizi in questi anni ha dato una grande mano, ma dobbiamo fare ancora di più per garantire continuità e presenza sul territorio.”

La riflessione si allargherà anche al ruolo delle scuole e delle giovani generazioni. “È fondamentale iniziare presto – aggiunge Piacenza –. Dobbiamo parlare di dono già alle medie, spiegare ai ragazzi che cos’è e perché è importante. Quando arriveranno ai 18 anni, avranno già dentro di sé la cultura della solidarietà.”

Il convegno, organizzato da Avis provinciale Cuneo con il sostegno del CSV e la partecipazione di rappresentanti del mondo medico, scolastico e associativo, vedrà la presenza anche dell’associazione Amami, impegnata nella sensibilizzazione sulla talassemia. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione presso l’Avis Provinciale di Cuneo telefonando allo 017166793 dal lunedì al venerdì 8:00 – 12:30 oppure tramite email avisprovincialecn@virgilo.it