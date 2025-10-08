Fossano: nuova Consulta Giovani presto al via, ma con un regolamento statutario variato

“Abbiamo aperto un dialogo con i ragazzi di Fossano, cercando di riformare una Consulta giovani ‘sulla carta precostituita’, che un gruppo aveva già deciso di riproporre l’anno scorso, immediatamente dopo le elezioni. Io però ho voluto rivederne con loro alcuni aspetti formali, con una serie di incontri”.

Donatella Rattalino, vice sindaco e assessore alle Politiche giovanili fossanese, ha annunciato in questo modo, in occasione dell’ultimo consiglio comunale del 29 settembre scorso, la nascita, anzi la “rinascita”, di questo gruppo social-culturale con il quale si definiranno le prossime tematiche e attività da svolgersi all’interno.

“Il nostro volere di amministrazione era quello di confrontarci con i giovani per dare voce alle loro esigenze. – prosegue - Volevamo cambiare un po’ la Consulta giovani uscente, dopo 5 anni in cui, chi la componeva, aveva mostrato alcune criticità”.

Allungata innanzitutto la fascia d’età dei giovani che ne faranno parte. Quella compresa tra i 18 e i 26 anni, si estenderà infatti di un anno, sino ai 27 (e non ai 35 come nella Consulta precedente). Saranno poi 11 in tutto i componenti scelti tra le 14 candidature individuali vagliate in Consiglio. La Consulta durerà complessivamente tre anni e non più 5 anni come un tempo. Nella Consulta saranno poi eletti un presidente, un vice presidente e un segretario.

“I ragazzi che presto saranno annunciati, non sono più stati proposti più dalle associazioni locali, ma sono stati scelti attraverso domande individuali – precisa ancora Rattalino – In questo modo verrà ampliata ulteriormente l'offerta a livello giovanile, oltre alle associazioni stesse. Nel dettaglio, dopo l’iter procedurale del regolamento, sono giunte una serie di candidature, dal 1 agosto al 15 settembre. Da lì abbiamo esaminato tutti i curricula e i nomi dei candidati durante il Consiglio del 29 settembre. Una volta scelti i componenti, tra breve vi sarà una delibera per ufficializzare questa nuova Consulta. Con tutti gli 11 ragazzi svilupperemo in accordo tutti i vari temi giovanili, possibilmente nell’interesse di tutta la categoria”.