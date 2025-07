A Chiusa di Pesio il 52° Raduno Intersezionale delle Penne Nere

Sabato 2 e domenica 3 agosto a Chiusa di Pesio si terrà il 52° Raduno Intersezionale delle Penne Nere. Questo il programma:

Sabato 2 agosto

Ore 16.00 Certosa di Pesio: ritrovo "2 ° Trofeo Divisione Alpina Cuneense". Manifestazione non agonistica a carattere ricreativo su due distanze 6 km e 9 km. Approvata FIDAL Piemonte.

Ore 17.00: partenza corsa podistica.

Iscrizione 7 € con pacco gara e ristoro finale. Per info: +39 340 50 00 685

Ore 19.00 Parco Divisione Cuneense - area verde di Via Mondovì: Gran Polentata Alpina

Ore 21.00: serata in allegria

Domenica 3 agosto

Ore 8.30 Parco Divisione Cuneense - area verde di Via Mondovì: ammassamento, registrazione gagliardetti gruppi e colazione alpina

Ore 9.15: alzabandiera presso la stele dedicata alla Divisione Alpina Cuneense. Saluto del Capogruppo degli Alpini di Chiusa di Pesio e delle Autorità

Ore 9.45: inizio sfilata per le vie del paese, omaggio floreale alla Cappella degli Alpini e deposizione Corono di alloro al Monumento ai caduti di tutte le guerre

Ore 11.00: Santa Messa al campo in suffragio degli Alpini caduti e dispersi

Ore 12.30: Rancio Alpino sotto il tendone. Menù: affettati misti, insalatina albina, bruschett, penne al ragù o in bianco, roast beef con insalata mista, formaggio Inalpi, torta di mele, acqua, Dolcetto di Alba o Riesling - Prezzo: 20 € . Per informazioni e prenotazioni pranzo entro il 1 agosto: +39 334 72 81 173 - +39 338 36 24 139. (Coloro che effettuano la prenotazione telefonica sono invitati a ritirare il buono pranzo presso l'ammassamento)

Ore 15.00: pomeriggio in allegria

Ore 19.30: ammainabandiera

Informazioni: A.N.A. CHIUSA PESIO +39 334 72 81 173 - +39 338 36 24 139 . iatchiusapesio@visitcuneese.it