Fossano, Consiglio comunale domani alle 19: bilancio, lavori pubblici e pari opportunità

Il Palazzo di Città di Fossano riceverà domani sera alle 19 il consueto Consiglio Comunale, in presenza e visibile on line.

Otto i punti all’ordine del giorno. Oltre alle comunicazioni del sindaco, Dario Tallone, e all’approvazione dei processi verbali della seduta precedente, verrà esposto il quadro generale dello stato di attuazione dei programmi 2025.

Seguiranno la salvaguardia degli equilibri di bilancio (ai sensi dell’ex art. 193 del Decreto Legislativo numero 267 del 2000), l’analisi dell’assestamento del bilancio 2025/2027 e una relativa variazione di bilancio.

Di interesse il programma triennale dei lavori 2025-2026-2027 e l'elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno 2025.

Per concludere verrà approvato il Regolamento della Commissione Cittadina per le Pari Opportunità tra Uomo e Donna e saranno analizzate le “Iniziative urgenti per la difesa dell’agricoltura italiana”.