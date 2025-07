Dl Economia, Lega: salviamo risorse emittenti locali

“Come ha chiesto la Lega, saranno salvate le risorse per le emittenti locali. Depositato in commissione Bilancio al Senato l’emendamento del relatore al ddl 1565 (Finanziamento attività economiche e imprese) per uno stanziamento di 16,5 milioni di euro, volti al ripristino dei fondi dedicati. Così come abbiamo prontamente denunciato con un’interrogazione, era necessario scongiurare i tagli alle realtà editoriali televisive e radiofoniche locali, che quest’anno avrebbero avuto il 14% in meno delle risorse. Più voce ai territori, tutelando il pluralismo dell’informazione”.

Così il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della commissione Attività produttive.