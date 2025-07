Cuneo, il martedì del ritorno: folla di francesi al mercato grazie alla riapertura del Tenda

A un mese dalla riapertura del tunnel del Tenda, la città di Cuneo vive il suo primo martedì di “super affluenza” francese. Dopo alcune settimane in cui il traffico transfrontaliero si era concentrato soprattutto nei fine settimana, oggi, complice la tradizione del mercato settimanale, la presenza di turisti provenienti dalla Costa Azzurra è letteralmente esplosa.

Piazza Galimberti, via Roma e i portici si sono riempiti già dal mattino presto di voci d’oltralpe, con auto parcheggiate ovunque, moltissime con targa “06”, quella del Dipartimento delle Alpi Marittime. Sono tornati i clienti storici del mercato cuneese: famiglie, pensionati, gruppi di amici, tutti attratti da un appuntamento che da decenni rappresenta una piccola fuga oltre confine tra shopping, specialità piemontesi e aria di montagna.

Il ritorno del traffico francese si vede e si sente. Non solo per la lingua dominante tra le bancarelle, ma anche per l’atmosfera vivace che mancava da anni. Il tunnel, riaperto lo scorso 27 giugno dopo una chiusura lunga 5 anni, è operativo ogni giorno dalle 6 alle 21 e oggi, per la prima volta, ha "traghettato" nella nostra città la massiccia presenza di turisti d'oltralpe.

“Fino alla settimana scorsa i martedì erano ancora un po’ fiacchi", racconta Sandro Coccorullo, titolare della pizzeria Testuggine di Corso Nizza.

Ma oggi il dehors era strapieno già prima delle 13: tutto pieno, tutti francesi: "È un segnale chiaro - chiude Coccurullo -: finalmente gli effetti dell’apertura del tunnel si stanno facendo sentire. Era ora, lo aspettavamo da tempo”.

Difficile dire se siano venuti per comprare o solo per passare la giornata, ma tra banchi di l’entusiasmo è comunque evidente. Alcuni commercianti parlano di un “ottimo martedì”, altri preferiscono essere cauti, ma tutti concordano su un punto: i francesi sono tornati e si vede.