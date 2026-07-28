Una nuova pista ciclabile a Trinità: il via ai lavori affidati alla ditta Grosso Consulenza di Priero

L'Amministrazione comunale di Trinità ha trovato ufficialmente la ditta aggiudicataria che si occuperà dei lavori per la realizzazione della nuova pista ciclabile sulla Strada Provinciale 3 in direzione Molini. Sarà la Grosso Consulenza S.a.s. di Priero, che ha presentato un ribasso del 31,84% sull'importo posto a base di gara.

“L'importante ribasso conseguito rappresenta un risultato positivo per l'Amministrazione, poiché consentirà di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche nel pieno rispetto della qualità dell'intervento secondo gli standard previsti dal progetto. – ha specificato la sindaca del paese, Ernesta Zucco - Ora si procederà con gli ultimi adempimenti amministrativi propedeutici alla consegna dei lavori e al successivo avvio del cantiere”.

“La nuova pista ciclabile contribuirà a rendere più sicuri gli spostamenti di pedoni e ciclisti. – ha aggiunto - Favorirà una mobilità sempre più sostenibile e rappresenterà un investimento concreto a beneficio dell'intera comunità”.

L’esito della scelta della ditta è giunto al termine di un iter di gara avviato nel mese di maggio.

L'opera sarà resa possibile anche grazie al contributo della Regione Piemonte (pari a quasi 167mila euro) e cofinanziata con risorse proprie del Comune.