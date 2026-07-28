Moretta–Saluzzo, avanti la pista ciclabile sulla ex ferrovia

Prosegue secondo il cronoprogramma il progetto della nuova pista ciclabile che collegherà Moretta a Saluzzo, attraversando il territorio di Torre San Giorgio lungo il sedime della storica linea ferroviaria Saluzzo-Airasca. Un'infrastruttura strategica per la mobilità sostenibile del territorio, già finanziata dalla Regione Piemonte, che andrà inoltre a connettersi con la "Via delle Risorgive", il percorso ciclabile già esistente tra Moretta, Villafranca Piemonte e Airasca.

L'obiettivo dell'Amministrazione comunale è quello di arrivare entro la fine dell'anno alla pubblicazione della gara d'appalto, così da poter avviare quanto prima i lavori.

Per quanto riguarda il territorio comunale di Moretta, il tracciato seguirà quasi integralmente il vecchio sedime ferroviario, dalla stazione fino al confine con Torre San Giorgio. L'unica eccezione riguarda il tratto alle spalle della zona industriale, dove, fin dalla fase di progettazione, è stata prevista una leggera deviazione del percorso per consentire, anche in futuro, l'eventuale ampliamento di alcuni insediamenti produttivi.

Dopo l'approvazione della variante urbanistica, il Comune è ora impegnato nelle procedure di acquisizione ed eventuale esproprio dei terreni interessati da questo limitato tratto del nuovo percorso. I proprietari coinvolti sono circa quindici. Come precisato dall'Ufficio Tecnico comunale anche nel corso dell'ultimo Consiglio comunale, si tratta esclusivamente di piccole porzioni di terreni perimetrali e non di interventi che comportano il frazionamento o il taglio delle proprietà.

Parallelamente è stato aggiornato anche il quadro economico dell'opera, adeguando il costo complessivo del progetto al nuovo prezzario regionale dei materiali, così da garantire la piena sostenibilità dell'intervento nella fase di realizzazione.

Un ulteriore passo avanti è arrivato proprio dal Consiglio comunale, che ha approvato all'unanimità la variante parziale n. 34 al Piano regolatore, contenente lo stralcio relativo al progetto della pista ciclabile.

«Si tratta di un'infrastruttura molto attesa – sottolinea l'Amministrazione comunale – che rappresenta un importante investimento per la mobilità dolce, la valorizzazione del territorio e il collegamento tra i Comuni della pianura. Continuiamo a lavorare affinché tutte le procedure si concludano nei tempi previsti e si possa arrivare quanto prima all'affidamento dei lavori».