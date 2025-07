Sommariva del Bosco, camion investe anziana in via IV Novembre: è grave

Paura nelle prime ore di oggi pomeriggio, martedì 29 luglio, in via IV Novembre a Sommariva del Bosco, dove una donna di 70 anni è stata investita da un camion in circostanze ancora da chiarire. L’impatto è stato violento e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto d’urgenza della donna al CTO di Torino. Le sue condizioni sono gravi: il trasferimento in codice rosso.

Non si hanno al momento ulteriori notizie.Sommariva del Bosco, camion investe anziana in via IV Novembre