Cuneo Classica Festival 2026, al via la vendita dei biglietti

Sono disponibili online sul sito www.promocuneo.it i biglietti per il Cuneo Classica Festival 2026, la rassegna che porterà al Teatro Toselli tre appuntamenti di rilievo tra opera lirica e spettacolo musicale.

Il primo evento in calendario sarà “Carmen” di Georges Bizet, in programma sabato 19 settembre alle ore 21. Sul palco l’Orchestra Filarmonica del Piemonte diretta da Paul-Emmanuel Thomas, con interpreti selezionati al Concorso Lirico Enzo Sordello, affiancati dal coro del Liceo Musicale Ego Bianchi. La regia è firmata da Alfonso De Filippis. L’opera, tra le più celebri del repertorio, racconta la passione e il destino tragico della sigaraia Carmen e del soldato Don José.

Si proseguirà venerdì 3 ottobre con “Rigoletto” di Giuseppe Verdi, diretto da Aldo Salvagno, con la regia e narrazione di Andrea Elena. Anche in questo caso protagonisti saranno i giovani talenti del Concorso Sordello insieme al coro del liceo musicale cuneese. Il capolavoro verdiano, parte della celebre “trilogia popolare”, porterà in scena la drammatica vicenda del buffone di corte e di sua figlia Gilda.

Giovedì 15 ottobre spazio invece a “CanTango”, spettacolo originale con il tenore Fabio Armiliato, affiancato dal pianista Fabio Mocata, dalla voce di Marta Leung e dai ballerini Cecilia Diaz e Oscar Gauna. Un progetto che mette in dialogo il bel canto italiano e il tango argentino, tra teatro e musica.

La rassegna è promossa dal Comune di Cuneo e organizzata da Promocuneo, in collaborazione con Amici per la Musica e con il contributo della Fondazione CRC. Per informazioni è possibile contattare i numeri 0171.698388 e 333.4984128 oppure scrivere a info@promocuneo.it.