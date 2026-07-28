Moretta saluta la segretaria comunale Manfredi: in pensione dopo 13 anni

Il Comune di Moretta ha voluto rendere omaggio, nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale che si è svolta mercoledì scorso, al segretario comunale Mariagrazia Manfredi, che dal 1° agosto raggiungerà il traguardo della pensione dopo oltre tredici anni di servizio al fianco dell'Amministrazione e della comunità morettese.

Un momento particolarmente sentito, durante il quale il sindaco Gianni Gatti, a nome dell’intero Consiglio comunale, dei dipendenti e dell’Amministrazione, ha espresso un sincero ringraziamento per la professionalità, la disponibilità e il prezioso contributo offerto nel corso degli anni.

Mariagrazia Manfredi aveva assunto l’incarico a Moretta il 22 luglio 2012, durante il mandato del sindaco Sergio Banchio, accompagnando da allora l’attività amministrativa del Comune con competenza, equilibrio e spirito di servizio.

«A Moretta ho trascorso una parte importante della mia carriera e porto con me tanti ricordi – ha dichiarato Mariagrazia Manfredi nel suo saluto al Consiglio comunale –. Desidero ringraziare tutti i consiglieri comunali con cui ho avuto l'opportunità di lavorare, i dipendenti comunali per la collaborazione quotidiana e tutti i morettesi. Pur non avendo avuto modo di conoscere ogni angolo del territorio, Moretta mi è entrata subito nel cuore. Spero di poter tornare a salutare l’Amministrazione e gli uffici, senza essere invadente, perché qui mi sono sempre sentita accolta».

Il sindaco Gianni Gatti ha voluto sottolineare il rapporto di stima e collaborazione costruito negli anni: «Fin dal nostro primo incontro si è instaurato un rapporto di lavoro improntato alla fiducia, al confronto e alla massima disponibilità. Mariagrazia Manfredi ha sempre saputo mettere la sua competenza al servizio dell'ente, collaborando con le Amministrazioni che si sono succedute e instaurando un rapporto costruttivo con gli amministratori e con tutti i dipendenti comunali. A nome dell’intero Consiglio comunale desidero rivolgerle un sentito grazie per l'impegno, la professionalità e il senso delle istituzioni che ha dimostrato in questi anni. Le auguriamo di vivere questa nuova fase della vita con serenità e soddisfazione».

Al termine della seduta il sindaco ha consegnato alla segretaria un mazzo di fiori e una targa quale segno di riconoscenza da parte della comunità morettese. Il saluto si è poi concluso con una fotografia di gruppo alla quale hanno preso parte, oltre agli attuali amministratori, anche i consiglieri comunali delle passate legislature, riuniti per rendere omaggio a una figura che ha accompagnato la vita amministrativa del Comune per oltre un decennio.