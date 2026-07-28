Saluzzo, pausa estiva per la Biblioteca civica

La Biblioteca Civica “Lidia Beccaria Rolfi” di Saluzzo informa gli utenti sulle modalità di apertura in occasione della pausa estiva. La struttura resterà chiusa al pubblico da lunedì 10 a sabato 15 agosto compresi.

Le attività riprenderanno regolarmente a partire da lunedì 17 agosto, con i consueti orari settimanali: lunedì e venerdì dalle 13 alle 18.30, dal martedì al giovedì dalle 10 alle 18.30 e il sabato dalle 10 alle 13.

Non si ferma però l’impegno della biblioteca nella promozione della lettura. L’offerta libraria e multimediale continua infatti ad arricchirsi, con nuove proposte editoriali pronte ad accogliere i lettori al rientro dalla pausa estiva.

Per informazioni e aggiornamenti è possibile consultare i canali istituzionali del Comune di Saluzzo e della Biblioteca civica.