Donato un casco asciugacapelli alla Residenza SS Annunziata di Busca

Carmen, Sandra e Norma le nipoti della signora Domenica Bossa di Barge hanno voluto donare alla Residenza SS Annunziata di Busca dell’Ente Ospedale Civile di Busca A.P.S.P un casco professionale asciugacapelli che potrà essere utilizzato dalle ospiti della Casa di riposo.

“Vogliamo ringraziare – dice il presidente Tommaso Alfieri- perché questi piccoli gesti di carità hanno un impatto positivo per chi li riceve e in generale sulla comunità. La generosità è contagiosa e può ispirare gli altri a fare lo stesso, creando un circolo virtuoso di gentilezza e solidarietà. Cogliamo l’occasione per lanciare un appello per l’acquisto di attrezzature e ausili per i nostri anziani. Se qualcuno vuole aiutarci può telefonarci 0171 945151 o scriverci info@ospedaledibusca.it”