Ultima settimana con la XIX edizione di Suoni dalle Colline di Langhe e Roero

L’ultima settimana del festival Suoni dalle Colline di Langhe e Roero riprende questa sera, martedì 29 luglio, nella Chiesa di San Giuseppe ad Alba, con il duo pianistico a quattro mani formato da Carla Aventaggiato e Maurizio Matarrese, in un omaggio ai 150 anni dalla nascita di Maurice Ravel.

Mercoledì 30 luglio, nella piazza Don Delpodio di Dogliani, il concerto Piano Solo di Maurizio Mastrini, allievo di Vincenzo Vitale e definito dalla critica «il fenomeno», che si è affermato quale pianista italiano con più download e streaming su Internet.

Giovedì 31 luglio la cornice del Castello Reale di Govone ospiterà il soprano coreano Sung Hee Park, personaggio di grande rilevanza in Asia, solista e docente alla EWHA Women University di Seul, artista in-residence, in un recital con i soprani Sang Eun Kim e Jaewon Kwon, accompagnati dal pianista Andrea Stefenell su brani di Rossini, Bellini, Verdi, Donizetti, per passare alle celebri Over the Rainbow di Arlen e Summertime di Gershwin.

[I soprano coreani Sung Hee Park, Sang Eun Kim e Jaewon Kwon]

Venerdì 1 agosto, ai piedi del Castello di Sinio, il soprano Maria Giulia Milano si esibirà in un omaggio all’opera e alla canzone tradizionale, accompagnata dal pianista Andrea Bacchetti, che ha esordito a soli 11 anni con "I Solisti Veneti" diretti da Claudio Scimone e si è esibito nelle più prestigiose sale del mondo (Konzerthaus Berlino, Salle Pleyel, Salle Gaveu, Rudolfinum di Praga, Coliseum di Buenos Aires), incidendo per Decca e Sony.

Si prosegue sabato 2 agosto, nel Santuario di Madonna dei Boschi di Vezza d’Alba, con un galà operistico in compagnia del tenore Gian Luca Pasolini e Elena Piva all'arpa, con la partecipazione del soprano Sung Hee Park.

Si conclude la settimana domenica 3 agosto a Bergolo, nel Teatro di Pietra, con un programma dedicato all’incontro tra la tradizione europea e la musica coreana, nell’ambito delle partnership internazionali con la collaborazione del festival coreano 100+4 Piano Island Festival di Jaeundo e dell’ensemble Noreum Machi, portavoce della cultura musicale dell’Estremo oriente che vanta esibizioni in più di 65 nazioni, impegnato in performance spettacolari di grande virtuosismo con costumi tradizionali.

Ingresso fino a esaurimento dei posti disponibili

Possibilità di prenotazione posti nelle prime file: 10 Euro