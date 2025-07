Bra, Fdi critica l’ultimo intervento di riqualificazione di via Principi di Piemonte: “Solo la fine dei lavori è stata rispettata”

Dal circolo di Bra di Fratelli d'Italia riceviamo e pubblichiamo:

Il nuovo ed ennesimo intervento di riqualificazione di via Principi di Piemonte almeno un obiettivo lo ha centrato: la fine dei lavori era stata prevista entro il mese di luglio e così è stato. Per quanto riguarda i risultati ottenuti, almeno dal punto di vista estetico, beh, stendiamo un velo pietoso. Al porfido e alle lose di pietra è stata aggiunta una grande “T” in asfalto all’altezza di via A. Sarti, che si prolunga sui due lati dell’arteria centrale della città.

Ora, che via Principi di Piemonte non sia il fiore all’occhiello delle strade urbane è un dato incontestabile, ma resta pur sempre il filo di congiunzione tra il centro storico braidese e il resto della città e segna anche l’ingresso in Bra per chi arriva da Cuneo o da Alba e, grazie anche alla presenza dei portici, costituisce un luogo di passeggio, su entrambi i lati, molto frequentato.

Già i portici qualche difettuccio lo hanno dimostrato negli anni: macchie incancellabili sulla pavimentazione e anche sulle colonne dove ancora oggi – nonostante il divieto di farlo – vengono appiccicate con lo scotch, che una volta rimosso lascia il segno, locandine di eventi vari. Uso sempre più raro, ma ancora presente. Ma per quanto riguarda la carreggiata centrale, possiamo dire che con questo ultimo intervento davvero si è raggiunto il massimo della disarmonia.

E la domanda resta sempre quella: quanto è costata, alla comunità, una scelta sbagliata fin dal primo intervento del 2016? Riteniamo opportuno che l’Amministrazione presenti ai cittadini un rendiconto di quanto speso in totale fino ad oggi, perché a questo punto occorre davvero che a tutti sia chiaro, nero su bianco, l’ammontare dei costi per un intervento che, dal suo nascere, ha richiesto spese maggiori per la manutenzione straordinaria che per quella ordinaria. In soli nove anni.

E restiamo in attesa di un nuovo intervento, pur se piccolo ma importantissimo, perché nel frattempo è successo qualcosa di assai spiacevole. Prima dell’intervento attuale, su via Principi di Piemonte c’erano quattro attraversamenti pedonali per non vedenti: uno davanti al negozio “Motivi”, quasi all’intersezione tra via Principi e via Cavour; uno davanti all’ “Ottica Principe”; uno davanti alla gelateria “Igp”; uno all’altezza dell’Istituto “Intesa San Paolo”.

Sono rimasti in tre, perché di quello di fronte alla gelateria restano solo più le tracce sul marciapiede, ma l’attraversamento della carreggiata è stato dimenticato. Ci auguriamo che si ponga quanto prima rimedio ma, sinceramente, certe “dimenticanze” sono segno di trascuratezza e poca attenzione.