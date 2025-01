La Ferrero di Alba acquisisce Power Crunch, azienda leader negli snack proteici

Il Gruppo Ferrero, azienda globale di alimenti dolci confezionati, ha annunciato oggi di aver firmato un accordo per acquisire Power Crunch da Bio-Nutritional Research Group, Inc. Fondata nel 1996, Power Crunch ha registrato di recente una forte crescita, trainata dal suo portafoglio di popolari snack proteici, tra cui una varietà di barrette wafer e patatine ad alto contenuto proteico, lanciate nel 2024.



"Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Power Crunch nella famiglia Ferrero e nel nostro portafoglio di prodotti in continua espansione negli Stati Uniti", ha affermato Michael Lindsey, Presidente e Chief Business Officer di Ferrero North America. "La qualità artigianale e gli investimenti ponderati che Ferrero applica al nostro portafoglio hanno guidato il nostro successo in tutte le categorie. Non vediamo l'ora di applicare la stessa formula alla categoria migliore per te, a partire dai prodotti distintivi realizzati dall'eccezionale team Power Crunch".

Nell'ambito dell'operazione, Ferrero rileverà una sede a Irvine, in California, e circa 50 dipendenti entreranno a far parte del Gruppo Ferrero in Nord America.

"L'ingresso di Power Crunch in Ferrero è un'opportunità incredibile", ha affermato Kevin Lawrence, fondatore e CEO di Power Crunch. "L'impegno dell'azienda per la qualità e le ambizioni nella categoria degli snack più salutari contribuiranno a portare Power Crunch a più consumatori che mai".

L'acquisizione pianificata supporta ulteriormente l'espansione di Ferrero nella categoria di prodotti "meglio per te", in seguito alle acquisizioni di FULFIL ed Eat Natural in Europa. È anche l'ultima di una serie di acquisizioni che accrescono la presenza di Ferrero negli Stati Uniti, in seguito all'integrazione dei marchi di cioccolato di uso quotidiano Butterfinger, Baby Ruth e CRUNCH, nonché dei marchi di biscotti Keebler, Famous Amos e Mother's. La società di gelati con sede in Iowa Wells Enterprises è entrata a far parte del Gruppo Ferrero nel 2022.

Si prevede che la transazione proposta verrà conclusa nelle prossime settimane, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura.