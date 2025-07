Salmour, ordinanza comunale: vietato l’utilizzo eccessivo di acqua potabile

L’eccessivo utilizzo di acqua potabile a Salmour è diventato un piccolo caso. Nel Comune governato dal sindaco Roberto Salvatore, infatti, le dosi “improprie” impiegate da una frangia di residenti hanno compromesso la regolare erogazione del servizio idrico per gli usi primari e domestici.

Urge quindi un utilizzo e limitato responsabile delle risorse. È per questo che proprio oggi (giovedì 31 lugio) è stata emessa un’ordinanza in cui viene fatto divieto assoluto di utilizzare l’acqua potabile proveniente dall’acquedotto comunale per l’innaffiamento di orti, giardini e aree verdi.

Dalla stessa fonte non sono permessi il lavaggio di veicoli privati (auto, moto, biciclette), se non da impianti autorizzati; il riempimento di piscine, fontane ornamentali o vasche da giardino e qualsiasi altro uso non strettamente legato a esigenze igienico- sanitarie o domestiche.

Si richiede inoltre di chiudere correttamente le fontanelle pubbliche, dopo averne usufruito.

Il provvedimento è valido fino al prossimo 17 agosto e l’eventuale inosservanza comporterà una multa, da 25 a 500 euro. Per i dettagli dell’ordinanza è possibile consultare all’Albo Pretorio on- line del Comune di Salmour sul sito web istituzionale dell’Ente.