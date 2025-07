Variante Borio ad Alba, il consigliere Reggio sollecita chiarezza: “L’opera non risolverà tutto, ma non può restare ferma”

Il tema della viabilità cittadina torna centrale in Aula con un’interrogazione che lascia spazio al pragmatismo. Il consigliere Massimo Reggio solleva con chiarezza la situazione della variante Borio, una bretella progettata per migliorare il traffico tra corso Canale e la sopraelevata: un’opera pensata nel 2018, approvata definitivamente nel 2022 con un finanziamento importante.

Reggio entra nel merito del “limbo amministrativo”: “I fondi ci sono, ma Anas non ha ancora espresso il parere formale. Nel frattempo si potrebbe realizzare un piccolo ponte sullo scolmatore Didone per anticipare almeno una parte dell’opera”.

A rispondere, l’assessore Edoardo Fenocchio ha richiamato la cronologia: "La variante Borio è stato approvato nel 2022 con un importo iniziale di circa 1,83 milioni di euro. Tuttavia, sono emerse criticità importanti, in particolare la presenza di un metanodotto gestito da Snam. ANAS gestisce ancora la sopraelevata e non si è espressa, ma non è una bocciatura definitiva”.

L’assessore lascia intravedere una possibile revisione del tracciato originario: “Abbiamo ipotizzato un percorso alternativo per evitare interferenze tecniche e ridurre l’impatto sotto i pilastri esistenti”. Fenocchio sottolinea che la Regione e ANAS hanno già manifestato disponibilità a valutare revisione e adattamento.

Il consigliere Reggio chiude con concretezza: “Se i fondi restano bloccati e l’opera resta ferma, possiamo almeno realizzare parti attuabili come il collegamento sopra lo scolmatore. Sarebbe una dimostrazione di coerenza e lungimiranza”.