Si riaccendono i riflettori sull’archivio comunale di Alba: “Serve più decoro e personale competente”

L’interesse per la memoria storica della città ha animato il recente dibattito in Consiglio comunale, dove il consigliere di minoranza Lorenzo Paglieri ha presentato un’interrogazione sulla gestione dell’Archivio comunale di Alba, sollevando l’esigenza di rafforzare il servizio e di valorizzare i locali che lo ospitano.

A rispondere è stata l’assessora alla Cultura Caterina Pasini, che ha tracciato un bilancio dell’attività e illustrato le intenzioni dell’Amministrazione. “Nel 2024 la dottoressa Audino ha operato 16 ore al mese, curando anche la digitalizzazione di preziose mappe del catasto napoleonico, in un progetto sostenuto dalla Regione Piemonte. Dopo il pensionamento della dipendente in servizio fino al 2022, l’accesso è oggi garantito ogni quindici giorni da una figura formata, che svolge però anche mansioni in anagrafe”, ha spiegato.

Attualmente l’Archivio è aperto su appuntamento due pomeriggi al mese, con attività di consulenza e supporto rivolte a cittadini e studiosi. L’assessora ha confermato la volontà dell’Amministrazione di potenziare il servizio, compatibilmente con le risorse e le disponibilità logistiche. “Il nostro obiettivo è favorire un accesso più continuo, regolare e inclusivo – ha affermato –, anche valorizzando le collaborazioni in essere e attivando sinergie con enti e associazioni interessate alla promozione della memoria locale”.

Quanto alla sede attuale, giudicata non ottimale, Pasini ha annunciato l’avvio di una collaborazione con la Sovrintendenza archivistica del Piemonte per il riordino del patrimonio e la valutazione di una nuova collocazione. “L’idea è quella di progettare un trasferimento in spazi più adeguati, in grado di garantire migliori condizioni di conservazione, fruizione e sicurezza”, ha precisato.