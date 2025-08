Trombe e luci: 50 camion in festa in memoria di Cristiano Giordanengo, morto in un incidente a Margarita dopo un malore lo scorso febbraio

Riceviamo e pubblichiamo il ringraziamento di Stefano Giordanengo per gli amici e colleghi che ha organizzato un momento di commemorazione in onore dell'amico Cristiano, scomparso troppo presto in un incidente stradale a Margarita lo scorso 8 febbraio.

Purtroppo, Cristiano, mentre era alla guida verso casa , è stato colto da un malore improvviso che gli ha fatto perdere il controllo dell'auto che è rovinata fuori strada nel fossato e nella carambola mio fratello è mancato, lasciando nel dolore la mamma e i fratelli , i parenti stretti,



Una vera tragedia per tutti.



Sabato e domenica scorsa, nel piazzale della ditta Vinai S.a.s. a Vicoforte, i colleghi, gli amici, i conoscenti hanno organizzato un momento di commemorazione e raccoglimento.



Tutto si è trasformato in un momento di memoria e di comunione, che ha portato un briciolo di allegria nel vuoto che ha lasciato.



Hanno invitato la nostra anziana madre, i parenti stretti inclusi i nipoti.



È stata una bellissima sorpresa per noi familiari, che ci ha fatto comprendere se ancora ve ne fosse bisogno, quanto era amato e stimato da amici, colleghi e conoscenti.

I colleghi camionisti, si sono radunati ed erano più di 50 con i loro mezzi colorati ed illuminati, che hanno contribuito a creare un clima di spensieratezza e di allegra confusione.



L'iniziativa è stata organizzata da un gruppo di amici

"Noi del Gagin", Mattia Nallino, Angelo Vinai, Valter Aimo, Ivan Revelli, Ilario Ferrari e tutto il gruppo "Cartunè d'la duminica", i titolari della ditta Sanino il caro compagno di viaggio Greg dove lavorava e tutti coloro che non conosco





La mamma, e tutti i parenti, io, grazie a Voi, vorremmo ringraziarli pubblicamente e ringraziare il Comune di Vicoforte che ha tollerato i momenti più rumorosi.



Grazie di cuore a tutti coloro che hanno organizzato e partecipato a questa iniziativa che ci ha dato dei momenti di sincero affetto ed amicizia e che ricorderemo insieme a Cristiano ed a quanti gli hanno voluto bene.