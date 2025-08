Boves, sassi contro i veicoli sulla provinciale 21: colpito pulmini con giovani atleti, auto e camper

Lanci di sassi contro le auto in corsa. Grave episodio quello che si è verificato ieri, sabato 2 agosto, sulla strada provinciale 21 nel Comune di Boves.

A essere colpiti due pulmini con a bordo i giovani atleti della squadra sciistica "Equipe Limone", di ritorno da un allenamento sullo Stelvio, che hanno provveduto a sporgere denuncia ai Carabinieri, due auto e un camper.

I fatti sono avvenuti verso le 18, quando un sasso, di notevoli dimensioni, ha colpito il parabrezza di uno dei pulmini, sfondandolo.

"Un atto di violenza per fortuna con lievi danni ma che poteva trasformarsi in una vera tragedia - spiegano dalla squadra sportiva -. Sul rettilineo di Boves, tra Becchis e Stella Del Mattino, una pietra lanciata da dove e da chi non si sa , ha colpito uno dei parabrezza, entrando come un proiettile nell’abitacolo del pulmino ferendo lievemente un atleta. Per pochi centimetri il sasso, molto grosso, non ha colpito l’allenatore alla guida.

Un gesto assolutamente ingiustificabile, lo stesso gesto è stato ripetuto a danno di altri veicoli. Per fortuna i nostri allenatori e i nostri ragazzi non hanno riportato danni ma un grandissimo spavento".

Lo stesso gesto è stato ripetuto a danno di altri veicoli: due automobili e un camper, causando il ferimento degli occupanti dei mezzi, trasportati in ambulanza in ospedale.

Di qui l'appello: "Abbiamo già sporto denuncia e invitiamo chiunque abbia informazioni per trovare i colpevoli di contattare i Carabinieri di Boves":