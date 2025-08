Camion in fiamme stamattina a Carrù: danni a un secondo mezzo, ma nessuna altra struttura coinvolta

Incendio di un camion questa mattina, sabato 2 agosto, intorno alle 10.20, a Carrù. Il mezzo era parcheggiato in un cortile privato in strada Bordino. Le fiamme hanno avvolto il mezzo e danneggiato, purtroppo, un secondo camion accanto, ma fortunatamente non hanno coinvolto altre strutture o abitazioni vicine.

L’allarme è stato lanciato dai residenti, che hanno prontamente contattato i soccorsi. Sul posto sono intervenute una squadra dei vigili del fuoco di Mondovì, con autopompa e autobotte, e la squadra di Dogliani. L’intervento ha permesso di spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area dopo le operazioni di bonifica.

Non si segnalano feriti. Restano in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio.