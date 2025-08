Regione: le opposizioni attaccano Cirio: “Il blitz sull’Irpef è una vergogna e lui è il grande assente”

"Mentre in Consiglio regionale prosegue, senza sosta, la maratona sull'assestamento di bilancio con le minoranze che si oppongono strenuamente alla manovra iniqua e non sostenibile dell'aumento dell'addizionale Irpef che colpirà i cittadini del ceto basso e medio, lavoratori e pensionati, ai quali si continuano a imporre sacrifici, Cirio dov'è? Cirio che cosa sta facendo? In questo primo fine settimana di agosto, il Presidente, come nei migliori gialli estivi, è il grande assente".

Così i gruppi di Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, MoVimento 5 Stelle e Stati Uniti d'Europa denunciano la mancata presenza del presidente della giunta regionale.

“L'Aula lo aspetta, - proseguono - ma lui ha scelto il ruolo di spettatore. Forse è impegnato in qualcosa di più importante: la stesura dell'ennesimo annuncio rivoluzionario, quella "visione" che cambia tutto… tranne la vita dei cittadini che, invece, peggiora a causa delle scelte del centrodestra in Piemonte e nel paese. Magari sta preparando un nuovo slogan: 'Più tasse per tutti, ma con stile'. O forse sta organizzando il prossimo evento in cui si parlerà di futuro, innovazione e sostenibilità, mentre il presente arranca e i conti non tornano".

Secondo le opposizioni in Consiglio regionale "hanno provato a fare tutto nell'ombra, da giorni noi non glielo stiamo permettendo: vedremo con che faccia ora proveranno a introdurre l'ennesimo voucher a fini propagandistici, mentre stanno impoverendo il 70% delle famiglie piemontesi, quelle che hanno un reddito tra i 15.000 e i 50.000 euro annui".

Per i gruppi Pd, Avs, M5s e Sue "la verità è che questo blitz estivo è una vergogna e ancor peggio è l'annuncio nemmeno troppo velato di voler ridurre le tasse prima della prossima campagna elettorale".