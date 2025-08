Successo a Lesegno per "Da ciabot a ciabot": edizione da tutto esarito

Tutto esaurito a Lesegno per la camminata enogastronomico estiva "Da ciabot a Ciabot" che si è svolta ieri, domenica 3 agosto, con oltre 200 iscritti.

L'evento, organizzato Pro loco, la Società Operaia di Lesegno Prata, in collaborazione con il Comune, ha richiamato grandi e piccini, che hanno percorso una camminata di circa 8 chilometri, con diverse tappe dedicate al buon cibo e anche alla cultura.

Tra le varie tappe apprezzati intrattenimenri con giochi e rompicapo dell'artigiano Matteo Garra, ma anche truccabimbi e laboratori artistici.

"Il successo è stato tale che abbiamo dovuto stoppare le iscrizioni per garantire una buona gestione dell'evento - commenta il sindaco, Emanuele Rizzo - La manifestazione è cresciuta tanto in questi anni, potenziando l'attenzione alla valorizzazione dei prodotti del territorio e con un occhio di riguardo all'intrattenimento per i più piccoli, ma tutto ciò non sarebbe stato possibile senza le associazioni che curano l'evento (Pro loco, SOMS di Prata, l'associazione Crin) e tutti i volontari che si dedicato a tutte le fasi dell'organizzazione, a loro il più profondo grazie. Ringriaziamo poi Matteo Garra per il supporto con i giochi in legno, il Landandè e tutti i partecipanti. È stato un vero successo di pubblico che speriamo di poter replicare il prossimo anno, con appuntamento sempre la prima domenica di agosto".