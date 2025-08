Morte Balocco, il presidente del Fossano Calcio Bessone “Se ne va una figura importante, ha insegnato i valori dello sport”

In una situazione di profondo cordoglio, il presidente del Fossano calcio Gianfranco Bessone, nel suo ruolo rappresentativo di prima figura societaria dal 2019, oltre ad esserne anche direttore generale e uno dei consiglieri di amministrazione dell’azienda Balocco, ha espresso così un pensiero in merito alla figura della presidente dell’azienda dolciaria Alessandra Balocco, scomparsa ieri a 61 anni, dopo una malattia.

"In questi attimi mi pervade tanta tristezza e non riesco a mettere a fuoco dei ricordi precisi. – commenta sgomento Bessone – Con Alessandra posso solo dire di aver condiviso 40 anni di lavoro in azienda, tra momenti difficili e momenti lieti. Alessandra era un’amante del territorio, al di là del suo ruolo. È poi stata l’artefice con i suoi familiari del campo a 7 intitolato al papà Aldo e al fratello Alberto Balocco all’interno dello stadio Pochissimo. Ha manifestato costantemente il suo appoggio verso il Fossano calcio, puntando da sempre sui valori e sui principi sani dello sport".

"Mancherà sicuramente una figura importante, ma, seguendo il suo percorso, il figlio Marco e la nipote Diletta, amanti della pratica e dell’etica sportiva, non sapranno rimpiangerla. La società del Fossano la ricorderà già in occasione di una partita amichevole che la prima squadra disputerà giovedì mattina alle 11 sul campo di allenamento Juventus Training Center di Vinovo, con il lutto al braccio, contro una selezione mista della Juventus Next Gen e Juventus Primavera. Questa scomparsa, che ci colpisce profondamente, ci darà però più stimoli per far bene nella prossima stagione sportiva in tutti i settori, dai Piccoli Amici sino alla squadra di Eccellenza".

"Onoreremo Alessandra e il marchio Balocco, famoso in tutto il mondo, anche in occasione del nostro ormai classico Trofeo Balocco, che si terrà quest’anno dal 5 al 7 settembre e coinvolgerà i classe 2013, nel torneo più importante d’Italia per la categoria – conclude - Quest’anno la competizione vedrà in tutto 24 squadre, di cui 4 del mondo femminile, una sarà la Juventus Women".