Ad Acceglio la montagna si tinge di “Giallovalle”

Saranno le coinvolgente suggestioni delle storie narrate e la bravura dell’attore Luca Occelli ha regalare bellissime emozioni al pubblico.

Dopo il grande successo a Dronero dell’edizione primaverile del Festival “Ponte del Dialogo”, tornano i racconti di “Giallovalle”, questa volta inversione estiva, con “La montagna in giallo”.

Appuntamento domenica 10 agosto, alle ore 17, al birrificio Alp, in borgata Frere di Acceglio, per un evento organizzato grazie alla collaborazione dell’editore “Nerosubianco” di Cuneo con il Comune di Dronero e l’Agenzia di Sviluppo AFP.

L’attore Luca Occelli leggerà brani tratti dai racconti, mentre Alessia Tallone, Erika Bottero e Michele Bertolotti, i giovani dello staff “Ponte del Dialogo”, dialogheranno con gli autori: Alessandro Borgotallo (Cuneo), Valeria Camosso (Villar San Costanzo, CN), Grazia Castiglioni (Cuneo), Simone Castino (Costigliole d’Asti, AT), Paola Conte (Cuneo), Marco Craveri (Verzuolo, CN), Enrico Gallo (Cuneo), Marco Gautero (Cuneo), Mattea Rolfo (Cuneo), Marco Maria Vilucchi (Roma). Al termine dell’incontro a tutti i partecipanti sarà offerto un aperitivo.

“La prima edizione del concorso è stata dedicata alla Valle Maira per rendere omaggio al Festival Ponte del Dialogo - spiegano dall’AFP - che ha ospitato a marzo la premiazione degli autori. Negli anni successivi saranno coinvolte via via tutte le valli cuneesi. È già stata lanciata, infatti, la seconda edizione del concorso, che nel 2025 avrà come protagonista la Valle Grana. Due le considerazioni all’origine della scelta di questo concorso: innanzitutto l’interesse crescente dei lettori per la montagna e, in secondo luogo, l’amore del pubblico per il genere “giallo”, nonché il l’interesse per i racconti, a volte preferiti ai romanzi troppo voluminosi.”

Una giuria composta da giovani dello staff Ponte del Dialogo ed operatori editoriali ha esaminato gli oltre 40 testi dei partecipanti alla prima edizione del concorso e, di questi, ne ha selezionato 10 che sono stati pubblicati, dando vita così al primo volume della serie “Giallovalle”. I racconti ritenuti meritevoli di pubblicazione coprono quasi tutto il territorio della valle Maira, con una predilezione per Dronero e Stroppo (tre racconti ciascuno), Celle, San Michele di Prazzo, Macra, Cucchiales.

Racconti coinvolgenti in cui sono spesso citati i luoghi più iconici della valle, come il Ponte del Diavolo a Dronero, il Chersogno, il Pelvo d’Elva,… Interessante è osservare le scelte degli autori: essi hanno privilegiato luoghi che offrono più proposte di attività culturali ed escursionistiche e che, quindi, godono di maggiore visibilità e attrattività.

Domenica la partecipazione all’evento di Acceglio sarà libera e gratuita. Naturalmente sarà possibile trovare in vendita copie del volume “Giallovalle” dedicato alla Valle Maira.

Per informazioni si può chiamare il numero 329 1365655 o scrivere a pontedeldialogodronero@gmail.com