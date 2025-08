Il Cinema all’aperto di Bra rievoca l’impresa dei Mille

Si avvicina oramai alla conclusione l’edizione 2025 della rassegna “Cinema all’aperto” di Bra. Il prossimo appuntamento è per giovedì 14 agosto, quando a partire dalle 21:30, nell’arena di Palazzo Traversa (in via Parpera 4) si proietterà il film storico di Roberto Andò, con Toni Servillo, Salvo Ficarra e Valentino Picone, "L’abbaglio".

Il film, girato tra Palermo e altri luoghi siciliani, è ambientato nel 1860 e si svolge durante l'epopea dei Mille in Sicilia, raccontando il il Risorgimento dalla prospettiva dei combattenti in alto grado ma anche da quella di due malcapitati che non vorrebbero farne parte.

5 maggio 1860: Giuseppe Garibaldi si prepara a compiere l'impresa dei Mille e affida al colonnello Vincenzo Giordano Orsini l'incarico di reclutare i volontari. Vanno bene un po' tutti, anche i giovanissimi e gli sprovveduti. Fra questi ultimi ci sono Domenico, un siciliano claudicante specializzato in fuochi d'artificio, e Rosario, un palermitano emigrato al Nord che millanta un titolo nobiliare e un passato all'accademia militare: poco importa che sia un imbroglione e un giocatore d'azzardo con la tendenza a barare perché, data la pericolosità dell'impresa, “anche gli impostori possono esserci utili”. Ma alla prima battaglia a Marsala Domenico e Rosario disertano e si imbarcano in un viaggio attraverso la Sicilia, il primo per ritrovare la donna che ha promesso di sposare, il secondo cercando riparo da chi al Nord ha scoperto i suoi trucchi.

In caso di pioggia il film verrà proiettato all’Auditorium “G. Arpino”, in largo della Resistenza. L’ingresso costa 3 euro e i posti sono limitati: si consiglia la prenotazione all’Ufficio Cultura e Manifestazioni, chiamando il numero 0172-430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it .

La rassegna di “Cinema all’aperto” si conclude giovedì 21 agosto con il documentario “Saluti da Bra. Storie di emigrazione italiana” diretto da Remo Schellino, in un appuntamento gratuito che, tramite le storie di una ventina di uomini e donne, traccia un ritratto corale dei flussi migratori che raggiunsero la città della Zizzola alcuni decenni fa.