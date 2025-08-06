Come acquistare Maxi Doge nel 2025

Scopri Maxi Doge (MAXI), la moneta meme in prevendita con leva 1000x, staking al 1700% APY e previsioni fino a 0,002 dollari nel 2025.

La stagione rialzista del 2025 ha riservato sorprese, e tra queste spicca Maxi Doge (MAXI), una nuova meme coin che ha rapidamente catturato l’attenzione. Ispirata al celebre meme del doge, la moneta non è collegata a Dogecoin ma condivide lo spirito irriverente e l’energia della community crypto.

Con una leva finanziaria fino a 1.000x, Maxi Doge si presenta come il simbolo dei trader degen che non temono il rischio. Lanciata in prevendita, ha raccolto oltre 130.000 dollari in appena 2 giorni, totalizzando al momento della stesura 360.000 dollari.

Gli utenti possono acquistare $MAXI collegando un wallet al sito ufficiale oppure utilizzando Best Wallet, che consente l’acquisto con criptovalute o carta di credito, oltre allo staking per ricevere ricompense dedicate agli early adopter.

Come acquistare Maxi Doge, una guida essenziale

Assicurati di disporre di un portafoglio compatibile con i token ERC-20, dato che Maxi Doge opera su questo standard. Una volta configurato, segui questi passaggi per l’acquisto nel 2025:

Passaggio 1: Finanzia il tuo portafoglio

Maxi Doge accetta swap con ETH, USDT, USDC e BNB. Carica il tuo portafoglio con una di queste criptovalute, includendo un importo sufficiente per le commissioni di gas.

Passaggio 2: Collega il tuo portafoglio

Dopo il finanziamento, collega il portafoglio al sito di prevendita. Le opzioni includono Best Wallet, MetaMask, Coinbase Wallet o WalletConnect.

Passaggio 3: Esegui lo scambio

Specifica la quantità di token Maxi Doge desiderati o l’importo da spendere. Autorizza la transazione dal portafoglio; i token acquistati saranno visibili nel widget una volta connesso.

Se utilizzi Best Wallet, accedi alla sezione “Token in arrivo” per partecipare alla prevendita. I tuoi token $MAXI saranno aggiornati al termine della transazione. Nota che, come in molte

prevendite crypto, i token saranno disponibili solo dopo la conclusione dell’evento.

Il progetto punta a creare una community dinamica di trader retail che operano con leva 100x, offrendo un’alternativa concreta al dominio delle balene. Grazie all’integrazione con Best Wallet e alle funzionalità di staking, Maxi Doge unisce semplicità, accessibilità e un alto potenziale di crescita. Chi detiene $MAXI può accedere alla Community Alpha, uno spazio dedicato allo scambio di strategie tra trader esperti e principianti. Questo approccio collaborativo è simile a quello di progetti come Wall Street Pepe, anch’esso esploso in fase di prevendita.

Una meme coin per degen: tra sfide, leva estrema e spirito di community

Maxi Doge offre una componente gamificata con concorsi di trading settimanali e sfide come Max Ripped e Max Gains, che premiano i migliori cacciatori di ROI. Ulteriori tornei ed eventi saranno attivati con l’espansione del progetto e l’ingresso di nuovi partner. Va ricordato che Maxi Doge non ha una funzione d’utilità tradizionale: non è pensato per pagare beni o servizi. Rappresenta invece lo spirito della speculazione estrema e della

condivisione tra trader audaci. È una meme coin per chi non teme il rischio e vuole partecipare al movimento degen in cerca di guadagni elevati.

Il token $MAXI è basato sullo standard ERC-20 con una fornitura fissa di 150.240.000.000 di token. Come early adopter, puoi fare staking durante e dopo la prevendita del token $MAXI. Il 5% dell’allocazione totale (7.512.000.000) di token è destinato alle ricompense di staking e l’APY è considerevolmente alto per chi fa staking in anticipo. Per quanto riguarda le allocazioni rimanenti, il token offre il 25% (37.560.000.000) al Fondo MAXI, il 40% (60.096.000.000) al Marketing MAXI, il 15% (22.536.000.000) allo Sviluppo e il 15% (22.536.000.000) alla Liquidità. L’allocazione per il Fondo MAXI alimenterà la liquidità e le campagne di partnership. Fungerà anche da riserva di tesoreria per il progetto.

Per quanto riguarda la prevendita pubblica, ecco alcune cose che vorremmo sottolineare:

La prevendita è ospitata sul sito web ufficiale di Maxi Doge oppure è possibile acquistare Maxi Doge su Best Wallet.

È disponibile un widget Web3ToolKit per facilitare la prevendita pubblica.

Il token $MAXI verrà quotato su Uniswap V3 subito dopo la prevendita. Al momento in cui scriviamo, il team di progetto è ancora in trattativa con importanti exchange centralizzati per la quotazione del token.

Considerato l’attuale slancio della prevendita, non sorprenderà se Maxi Doge raggiungerà la top meme coin del 2025. Maxi Doge è una nuova meme coin ERC-20 basata su Ethereum che punta tutto su semplicità, ironia e spirito di community.

Maxi Doge (MAXI) si distingue per il richiamo al meme “doge” e un approccio accessibile, pur senza funzioni avanzate come transazioni rapide o intelligenza artificiale. Un vantaggio chiave è l’efficienza energetica: grazie al meccanismo PoS di Ethereum, consuma il 99% in meno rispetto ai protocolli PoW, eliminando la necessità di mining e favorendo un’adozione sostenibile. La prevendita, partita forte, ha raccolto oltre 130.000 dollari in 2 giorni, con un obiettivo di 2 milioni entro il 30 agosto e un hard cap minimo di 15.760.176 dollari. Partnership con oltre 15 aggregatori di notizie crypto aumentano la visibilità nelle community digitali. I possessori accedono alla Community Alpha, scambiando strategie con trader retail, specie con leva finanziaria. Lo staking di $MAXI, attivo durante e post-prevendita, offre ricompense sopra il 1.700% con distribuzione giornaliera via smart contract, anche se diminuiranno con più adesioni, premiando i primi.

Il progetto include sfide gamificate come classifiche e tornei, spesso con partner, e parte da 0,00025 dollari, con previsioni a 0,002 dollari nel 2025, grazie a tokenomics solide e appeal virale. Acquistabile via Best Wallet (self-custody, no KYC), è ideale per amanti delle meme coin che privilegiano community e rischio.











Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.