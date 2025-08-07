 / Attualità

Attualità | 07 agosto 2025, 08:38

Busca, il Comune acquisisce aree private per due rotatorie strategiche

Accettate le cessioni bonarie dei terreni per l’intersezione tra Corso XXV Aprile e via San Giacomo e per l’allargamento di viale Bella Antilia

Il Consiglio comunale di Busca ha approvato l’accettazione delle cessioni bonarie di diversi terreni privati necessari per completare importanti interventi viari: la nuova rotatoria all’incrocio tra Corso XXV Aprile, via Pes di Villamarina e via San Giacomo, e l’ampliamento del viale Bella Antilia, nel tratto compreso tra Corso Romita, via Tagliata Sottana e via Antica di Costigliole. 

Entrambe le opere sono finalizzate a migliorare la viabilità e la sicurezza stradale in due snodi cruciali della città.

redazione

