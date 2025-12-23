Mondovì si infiamma di colori: è in arrivo il 36° Raduno di Mongolfiere dell'Epifania

Un cielo pieno di colori, un cielo pieno di mongolfiere: un cielo pieno di meraviglie. Dal 3 al 6 gennaio 2026 la Città di Mondovì, Capitale italiana del volo aerostatico, accoglie nuovamente il suo evento più unico: il Raduno di Mongolfiere. Con tre giorni di spettacolo nei cieli e uno show luminoso “a terra” che, per la prima volta, aprirà la manifestazione anticipando i voli. Questo è il Raduno Aerostatico Internazionale dell’Epifania. Questo è RAIE26.

Il 36° Raduno Aerostatico Internazionale dell’Epifania è organizzato dall’Aeroclub Mongolfiere di Mondovì, in sinergia col Comune di Mondovì che promuove e sostiene la manifestazione, grazie al contributo di Fondazione “Cassa di Risparmio di Cuneo” e grazie a Intesa Sanpaolo, partner della manifestazione. Sono attese a Mondovì una trentina di mongolfiere, con equipaggi provenienti da tutta Italia e da tanti Paesi europei e mongolfiere dalle forme speciali che entusiasmeranno il pubblico presente.

Il programma prevede tre giorni di voli, da domenica 4 gennaio a martedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania. Ai voli saranno abbinate una serie di gare, competizioni aerostatiche, sotto la direzione di Donatella Ricci, direttore della manifestazione, astrofisica, pilota di mongolfiera, pilota ed Con il contributo di Partner istruttrice di aeroplano ultraleggero, elicottero e autogiro.

Le mongolfiere decolleranno dall’area di Corso Inghilterra, location situata alle porte della città e facilmente raggiungibile dal pubblico da ogni direzione. Per due volte al giorno, le mongolfiere si alzeranno in volo colorando il cielo attorno alla città di Mondovì. La manifestazione verrà ufficialmente inaugurata sabato 3 gennaio alle ore 16, col saluto delle autorità, la presentazione degli equipaggi e a seguire il Nigthglow (ore 18:30), le mongolfiere gonfiate al buio e illuminate tempo di musica. La colonna sonora dello show 2026 è interamente dedicata alla serie Netflix “Stranger Things”, fenomeno del momento: un momento magico che trasporterà tutti in una dimensione “da sottosopra”.

Il Raduno Aerostatico dell’Epifania è un evento ad accesso gratuito per il pubblico. Giorgio Bogliaccino, pilota e presidente di Aeroclub Mongolfiere di Mondovì: «Il Raduno Aerostatico dell’Epifania è un momento speciale: per l’Aeroclub, per la città di Mondovì e per le mongolfiere. Non vediamo l’ora di tornare a riempire i cieli coi nostri palloni. Ma è anche un evento che richiede un enorme sforzo organizzativo: grazie a chi è al nostro fianco e lavora a questo meraviglioso appuntamento».

PROGRAMMA DEFINITIVO

Sabato 3 gennaio ore 16,00: cerimonia di apertura e presentazione degli equipaggi ore 18,30-19:00: Nightglow – mongolfiere gonfiate al buio e illuminate a tempo di musica Non verranno effettuati voli nella giornata di sabato 3 gennaio

Domenica 4 gennaio ore 8,30: decollo delle mongolfiere ore 10,00 – 12,00: voli vincolati per bambini ore 14,00: decollo delle mongolfiere zona food, laboratori e intrattenimento

Lunedì 5 gennaio ore 8,30: decollo delle mongolfiere ore 10,00 – 12,00: voli vincolati per bambini ore 14,00: decollo delle mongolfiere zona food, laboratori e intrattenimento Con il contributo di Partner

Martedì 6 gennaio ore 8,30: decollo delle mongolfiere ore 10,00 – 12,00: voli vincolati per bambini ore 14,00: decollo delle mongolfiere zona food, laboratori e intrattenimento Si ricorda che: i decolli delle mongolfiere e i voli per bambini si potranno svolgere solamente in presenza di condizioni meteo favorevoli, che durante il Raduno non si effettuano voli-passeggero per il pubblico. Prima di ogni volo si svolgerà un briefing meteo per verificare se ci sono le condizioni per decollare. I briefing si svolgeranno presso la sede dell’Aeroclub, dotata di stazione meteo, e verranno trasmessi in diretta sul maxischermo ledwall al campo di decollo per aggiornare il pubblico in tempo reale.

«Quattro giorni di magia e divertimento». «La nostra città è pronta ad accogliere la trentaseiesima edizione di un evento capace di catturare gli sguardi di grandi e piccoli e di proiettare Mondovì e l’intero territorio sul palcoscenico aerostatico internazionale – dichiarano Luca Robaldo e Alessandro Terreno, sindaco e assessore alle Manifestazioni del Comune di Mondovì –. Quest’anno ci aspettano quattro giorni di magia e divertimento, arricchiti da una ricca offerta collaterale di tipo culturale e commerciale. Grazie, dunque, all’Aeroclub e a tutti coloro che, insieme a noi, contribuiscono a rendere possibile una manifestazione unica nel suo genere a livello nazionale e non solo».

«Il Raduno dell’Epifania è oggi un appuntamento distintivo e riconosciuto, capace di promuovere l’immagine della nostra provincia – afferma Mauro Gola, presidente della Fondazione CRC – grazie al ruolo che la città di Mondovì ha saputo ritagliarsi come capitale internazionale della mongolfiera. Il lavoro realizzato nel corso degli anni dagli organizzatori e l’importante spinta garantita dai numerosi enti coinvolti a vario titolo ci restituiscono un evento che genera importanti ricadute economiche durante i giorni della manifestazione e garantisce un’attenzione mediatica di primissimo livello».

«Intesa Sanpaolo rinnova il sostegno al Raduno dell’Epifania, un appuntamento molto importante per la comunità monregalese e occasione di condivisione e festa – dichiara Andrea Perusin, Direttore Regionale Piemonte Sud e Liguria di Intesa Sanpaolo – Siamo presenti nella Granda con una lunga storia radicata nelle comunità e rappresentiamo un riferimento per la crescita delle famiglie e delle imprese, contribuendo allo sviluppo del territorio anche attraverso iniziative culturali e sociali, in collaborazione con la Fondazione CRC».

Voli per bambini su mongolfiera vincolata, laboratori creativi e tanto altro I bambini sono da sempre un pubblico specialissimo per Raduno di mongolfiere! Per questo RAIE26 offre la possibilità di provare l’emozione di un decollo su una vera mongolfiera, in massima sicurezza: il “pallone vincolato”, legato a lunghe funi, che si alzerà da terra e poi atterrerà con dolcezza e in massima sicurezza. I voli per bambini si svolgeranno tutti e tre i giorni (domenica 4 gennaio - lunedì Con il contributo di Partner 5 gennaio - martedì 6 gennaio) dalle 10:00 alle 12:00, a bordo di una mongolfiera dedicata, situata a fianco della zona di decollo delle mongolfiere. Il volo è riservato ai bambini (altezza min. 120 cm, età massima bambini fino a 10 anni compiuti). I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione, che va effettuata il giorno stesso presso lo stand dedicato situato accanto all’area di decollo a partire dalle ore 9:30.

Per il volo vincolato è richiesta una libera offerta: il ricavato verrà devoluto al Reparto di Pediatria dell’Ospedale di Mondovì. I voli su mongolfiera vincolata si svolgeranno esclusivamente se le condizioni meteo e di sicurezza lo consentiranno, fino a esaurimento posti e non oltre l’orario indicato. Troverete il regolamento completo sul sito web www.aeroclubmondovi.it

E le attrazioni i bambini non si fermano qui: a fianco dell’area di decolli troverete i laboratori creativi della “Dipingeria” di Tondo Pesto, per imparare a dipingere meravigliosi lavoretti in legno, e il Truccabimbi di Giorgia.

Collegamenti: navette gratuite, area sosta camper Grazie al Comune di Mondovì verrà attivato il servizio di navette gratuito di collegamento fra la città e la zona della manifestazione. Le navette saranno in funzione sabato 3 gennaio per il Nightglow (dalle ore 16:30 alle ore 20) e nei tre giorni dell’evento, da domenica 4 a martedì 6 gennaio (dalle ore 07:50 alle ore 18). I bus-navetta viaggeranno costantemente lungo un percorso ad anello, con partenza da piazza della Repubblica e arrivo nei pressi dell’area della manifestazione (corso Firenze/corso Milano), con fermate intermedie all’andata (piazza Ellero, piazzale Giardini, via Langhe, via Torino - piazzale retro stazione FS) e al ritorno (via Langhe, piazza Mellano). Le navette, non effettuando pause ai capolinea e percorrendo quindi un “anello”, permetteranno di raggiungere sempre tutte le fermate.

Troverete i dettagli su percorso e fermate sul sito web www.aeroclubmondovi.it Inoltre, durante i giorni del Raduno di mongolfiere, il Comune mette a disposizione il piazzale di via degli Artigiani per la sosta gratuita camper (area non attrezzata: no camping, no scarico, no allacciamenti). Nei giorni del Raduno di mongolfiere la Città di Mondovì attende il pubblico con numerose proposte collaterali.

E ricordiamo che nel rione storico di Mondovì Piazza, da domenica 4 a martedì 6 gennaio, si potrà trovare l’hand-made market “Il Re Mercante” (organizzato dall’Associazione “La Funicolare”) con tante idee regalo