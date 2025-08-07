 / Attualità

Attualità | 07 agosto 2025, 14:53

Miac Scpa: aperte le candidature per il nuovo Consiglio di Amministrazione

Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 12 del 5 settembre

La Provincia di Cuneo ha pubblicato un avviso pubblico per la presentazione delle candidature per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della società MIAC – Mercato Ingrosso Agroalimentare Cuneo ScpA.

Possono partecipare le persone in possesso dei requisiti di legge e previsti dallo statuto societario, con comprovate competenze ed esperienze nel settore agroalimentare. Particolare attenzione sarà riservata all’equilibrio di genere e al rispetto del requisito di indipendenza previsto dallo statuto del MIAC.

Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 12 del 5 settembre 2025, secondo le modalità indicate nell’avviso disponibile sul sito internet della Provincia di Cuneo (a questo link) e presso l’Albo Pretorio dell’ente.

