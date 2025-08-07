Miac Scpa: aperte le candidature per il nuovo Consiglio di Amministrazione

La Provincia di Cuneo ha pubblicato un avviso pubblico per la presentazione delle candidature per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della società MIAC – Mercato Ingrosso Agroalimentare Cuneo ScpA.

Possono partecipare le persone in possesso dei requisiti di legge e previsti dallo statuto societario, con comprovate competenze ed esperienze nel settore agroalimentare. Particolare attenzione sarà riservata all’equilibrio di genere e al rispetto del requisito di indipendenza previsto dallo statuto del MIAC.

Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 12 del 5 settembre 2025, secondo le modalità indicate nell’avviso disponibile sul sito internet della Provincia di Cuneo (a questo link) e presso l’Albo Pretorio dell’ente.