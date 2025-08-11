Ferragosto sui sentieri delle Langhe: cinque giorni di trekking tra stelle e panorami

Cinque giorni per scoprire l'anima più autentica delle Langhe, lontano dal turismo di massa. Si parte martedì 12 con una serata dedicata all'osservazione delle stelle cadenti tra i vigneti di Mango, per proseguire nel lungo weekend di Ferragosto con tre escursioni tra Cravanzana, Bossolasco, Murazzano e Lequio Berria. Itinerari studiati per offrire i panorami più spettacolari dell'Alta Langa, tra antiche borgate, sentieri nascosti e boschi silenziosi, con soste enogastronomiche per assaporare i sapori del territorio.

Il programma:

Martedì 12 Agosto: La notte delle Stelle Cadenti sotto il cielo dell’Alta Langa romantica serale-notturna



"Terre Alte" in occasione del picco dello sciame meteorico delle Perseidi propone una camminata sui sentieri della Langa, tra Mango e il borgo di San Donato, la Langa più panoramica e misteriosa dove il cielo si illumina e le notti sono fonde e infine... tutti insieme a scrutare il cielo e ad attendere lo spettacolo delle stelle cadenti.

L’escursione avrà inizio dalla frazione San Donato di Mango, una splendida località delle Langhe, straordinariamente panoramica. Su questi bricchi lo sguardo abbraccia un territorio molto ampio: le Langhe e il Roero, il Monferrato, le colline del Torinese e l’arco alpino. Si percorreranno panoramiche creste, sentieri curiosi che evocano la presenza di fantastiche creature (il sentiero del Muscatel e delle Ninfe) per raggiungere l’abitato di Mango. Si rientrerà a San Donato percorrendo una stradina che lambisce boschi a vigneti e l’illuminazione artificiale è assente (condizione migliore per scrutare il cielo).

"Terre Alte" in occasione del Ferragosto organizza tre escursioni a scelta, tematiche, il 15-16 e 17 Agosto, davvero speciali nel territorio dell’Alta Langa, lontano dai rumori della folla e dalle mete del turismo di massa. Là, sulla Langa autentica le cui colline, immerse in un verde smeraldino e in una natura rigogliosa, sono avvolte in una atmosfera di pace e tranquillità.

Venerdì 15 Agosto – Ferragosto in Alta Langa: l’anello Cravanzana-Feisoglio sulle vie delle antiche borgate la via dei mulattieri verso il mare, suggestivo!

Camminata di Ferragosto sulle colline panoramiche dell’Alta Langa, sui sentieri che guardano alla Valle Belbo e alla Valle Bormida, alla riscoperta di vecchie vie di passaggio e di antiche borgate. Si partirà dal centro storico di Cravanzana, ai piedi del castello medievale per raggiungere il versante collinare che si affaccia come una balconata sulla Valle Bormida. Attraversando boschi freschi e silenziosi, seguendo sentieri tracciati dai muretti a secco, passando attraverso antiche borgate e godendo di un bel panorama sulla Valle si raggiungerà la bella chiesetta di San Sebastiano nel territorio di Feisoglio.

Sabato 16 Agosto – Panorami infiniti: Da Bossolasco a Murazzano sui Sentieri tra le Alpi e il Mare tutto in cresta, panorami da urlo!

A piedi da Bossolasco a Murazzano tra borghi storici e panoramiche creste collinari ad assaporare il profumo dei boschi e dei prati fioriti, in un mare di colline, in un mare di racconti.

Un alternarsi di bricchi panoramici, di boschi e praterie che offrono una vista spettacolare sulla Valle Belbo e sulla Valle Tanaro. Colline di pascoli e di racconti. Un’imperdibile escursione che, partendo dal territorio di Bossolasco la “Perla delle Langhe”, si sviluppa in parte sul sentiero della GtL (Grande Traversata delle Langhe) e del cammino “AltraVia”, percorrendo il tratto in cresta del Passo della Bossola, uno dei luoghi più panoramici dell’intero territorio! Il percorso proposto si sviluppa per gran parte in ambiente boschivo.

Domenica 17 Agosto – Profumi d’Estate in Alta Langa: Il Sentiero del Liutaio, i piedi nel Berria e il Giardino di Bad la Langa insolita!

Una magica giornata di mezza estate in Alta Langa sui bricchi panoramici di Lequio Berria e Benevello. I colori più belli del paesaggio selvaggio e silenzioso, un finale conviviale in un luogo speciale.

La prima parte del programma prevede una piacevole camminata che, partendo dal centro storico di Lequio Berria, condurrà i partecipanti alla scoperta di luoghi panoramici e inaspettati. Si ammirerà il verde e rilassante paesaggio dell’Alta Langa nel periodo più affascinante dell’anno, quando la luce del sole estivo fa risaltare i colori vivaci della vegetazione. Alla scopeta un territorio ricco di storia, si attraverseranno antiche borgate e siti panoramici.

Terre Oltre Confine ti propone un'esperienza unica

30 Settembre -11 Ottobre: MAROCCO TREK Perle di Luce e Fascino Esotico confermato, ancora pochi posti disponibili

Esotico, misterioso, avvolgente e ricco di contrasti. Pochi paesi possono eguagliare questo angolo di Africa occidentale, caratterizzato da una diversità geomorfologica caleidoscopica, che spazia dalle spiagge dell’Atlantico e del Mediterraneo, alle montagne dell’Atlante sino al deserto del Sahara. Scoprire il Marocco a passo d’uomo, con guide esperte dedicate, itinerari nei luoghi più scenografici ed emblematici, sarà un’esperienza realmente indimenticabile.

