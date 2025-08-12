Bra: navetta gratuita per la novena della Madonna dei Fiori

Come da tradizione, anche quest’anno la Città di Bra mette a disposizione dei fedeli una navetta gratuita che permetterà di raggiungere il Santuario della “Madonna dei fiori” in occasione della novena di preghiera che precede la festa patronale dell’8 settembre. Il collegamento sarà attivo tutti i giorni, a partire da sabato 30 agosto e fino a domenica 7 settembre 2025.
Nei giorni feriali il servizio partirà da via Marconi, angolo via Santa Croce, alle 15.30 (Santa Messa: ore 16) e ritorno al termine della funzione.
Nelle giornate di domenica 31 agosto e 7 settembre, la navetta partirà alle 15 (la funzione è anticipata alle 15.30), sempre da via Marconi, angolo via Santa Croce, con rientro al termine della celebrazione.
Per maggiori informazioni sul servizio, gratuito e realizzato a cura dell'Amministrazione comunale, è possibile contattare l’Ufficio Trasporti al numero 0172.438313.