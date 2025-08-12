 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 12 agosto 2025, 14:50

Bra: navetta gratuita per la novena della Madonna dei Fiori

L’Amministrazione comunale ha confermato il servizio per la cittadinanza, attivo dal 30 agosto al 7 settembre

Immagine di repertorio, Madonna dei Fiori

Immagine di repertorio, Madonna dei Fiori

Come da tradizione, anche quest’anno la Città di Bra mette a disposizione dei fedeli una navetta gratuita che permetterà di raggiungere il Santuario della “Madonna dei fiori” in occasione della novena di preghiera che precede la festa patronale dell’8 settembre. Il collegamento sarà attivo tutti i giorni, a partire da sabato 30 agosto e fino a domenica 7 settembre 2025.

Nei giorni feriali il servizio partirà da via Marconi, angolo via Santa Croce, alle 15.30 (Santa Messa: ore 16) e ritorno al termine della funzione.

Nelle giornate di domenica 31 agosto e 7 settembre, la navetta partirà alle 15 (la funzione è anticipata alle 15.30), sempre da via Marconi, angolo via Santa Croce, con rientro al termine della celebrazione.

Per maggiori informazioni sul servizio, gratuito e realizzato a cura dell'Amministrazione comunale, è possibile contattare l’Ufficio Trasporti al numero 0172.438313.

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium