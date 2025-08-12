Feste di paese, l'anima viva delle nostre tradizioni

Tradizione, folklore, enogastronomia, cultura, musica, arte… C’è proprio tutto nelle varie feste patronali che, anche quest’estate, si susseguono nei vari weekend, per far rivivere al pubblico il passato in chiave moderna, per rinsaldare i rapporti comunitari, per far sentire uniti nel segno dell’identità. Tutti fattori che il consigliere regionale Daniele Sobrero (Lista Civica Cirio Presidente) conosce bene, e che vive nella sua presenza costante sul territorio.

"Le feste di paese - afferma il consigliere regionale Daniele Sobrero - sono una grande occasione per valorizzare la tradizione del nostro territorio e animano le comunità che, una volta all'anno, rinsaldano ancora di più il legame delle persone. Tradizioni e valore aggiunto per l'economia delle nostre terre portati avanti da chi ama il territorio e sceglie di impegnarsi anche nei mesi estivi, solitamente dedicati al riposo: lo scorso anno le sagre a livello nazionale hanno fatto segnare un incremento del 63% rispetto al 2023, attirando 28milioni di visitatori: quest'estate 1 visitatore su 3 sceglierà le proprie mete in base all'offerta enogastronomica".



Conclude Sobrero: "La tradizione, il folklore, la voglia di mettere in risalto il passato rivivendolo in una chiave nuova, più moderna: tutto questo viene fatto per non dimenticare quello che è stato e per portare nel futuro la nostra terra. Dai momenti di convivialità al ballo, dal teatro ai vari eventi di intrattenimento, le feste di paese sono un bene prezioso per il nostro territorio. Un grazie particolare alle Pro Loco, ai Comuni ed alle associazioni di volontariato, formati da persone che credono nell'identità che è la vera forza delle nostre terre, e che ci proietta verso il futuro".