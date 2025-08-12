Verde privato che sconfina? Scattano le sanzioni fino a 694 euro

L'amministrazione comunale di Borgo San Dalmazzo lancia un richiamo chiaro e deciso sul controllo delle aree verdi private che confinano con spazi pubblici, ribadendo gli obblighi dei proprietari e le conseguenze in caso di inadempienza.

Il Comune scende in campo per tutelare la sicurezza stradale e il decoro urbano. Con un avviso dettagliato, l'amministrazione richiama tutti i proprietari di immobili con giardini, siepi e alberature confinanti con spazi pubblici ai loro precisi doveri di manutenzione.

L'appello è supportato da precise norme: l'articolo 26 del Regolamento comunale di Polizia Urbana e l'articolo 29 del Codice della Strada stabiliscono l'obbligo di mantenere la vegetazione entro i propri confini, garantendo la visibilità stradale e prevenendo potenziali rischi per la circolazione.

Le conseguenze per chi non ottempera sono chiare e significative: sanzioni che possono raggiungere i 694 euro, addebito delle spese di intervento d'ufficio e potenziale responsabilità civile in caso di danni a persone o cose.

I cittadini sono quindi invitati a:

Verificare lo stato delle proprie aree verdi

Provvedere tempestivamente al taglio di rami e siepi

Mantenere costantemente curati gli spazi confinanti con la pubblica via

L'obiettivo è duplice: garantire la sicurezza stradale e mantenere il decoro urbano. Un appello alla responsabilità individuale che diventa presidio collettivo per la qualità degli spazi pubblici.