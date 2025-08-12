La comunità di Rifreddo domenica 17 agosto si prepara a festeggiare San Bernardo

Si festeggia domenica 17 agosto la festa presso la suggestiva e panoramica cappella di San Bernardo a Rifreddo. Un evento molto amato dai rifreddesi che ogni anno salgono fino sul costone roccioso al confine con Revello ed Envie per rendere onore al Santo.

Ad organizzarla anche quest’anno gli “Amici di San Bernardo” in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Una festa che dopo alcuni anni di quasi oblio ha recentemente ritrovato gli antichi splendori.

Il programma prevede la Santa messa alle ore 11 e poi un momento di festa intorno alla cappella. Novità di quest’anno, la possibilità di consumare il pranzo sotto al capannone, con un ricco menu comprendente insalatina estiva, pasta al ragù, formaggio e dolce ad offerta libera, preparato dagli Amici di San Bernardo, che però deve essere prenotato entro il 14 agosto a Walter (3485927084) o Valentina (3331228778). In alternativa, come di consueto, si può consumare il proprio cibo negli ombreggiati dintorni della cappella.

La domenica di festa sarà anche l’occasione per inaugurare la Fontana, recentemente oggetto di interventi di restauro e con un flusso d’acqua ora più stabile tutto l’anno e anche l’impianto d illuminazione che ogni sera fa risplendere la cappella di San Bernardo sull’intero monte bracco.

Tutti i lavori sono stati realizzati da “Gli Amici di San Bernardo” e da volontari civici, con la collaborazione del Comune di Rifreddo, sotto la guida del consigliere comunale Martino Walter, e del gruppo AIB d Rifreddo.