Al Sociale di Alba in scena Massimo Ghini e Galatea Ranzi con "Il vedovo" di Dino Risi

Un classico intramontabile del cinema rivive sul palcoscenico del Teatro Sociale “G. Busca”. Venerdì 23 gennaio, alle ore 21.00, Massimo Ghini e Galatea Ranzi saranno gli interpreti de “Il vedovo”, atteso adattamento teatrale del capolavoro firmato da Dino Risi.

Diretta da Ennio Coltorti, la pièce rilegge con ritmo serrato e piglio corrosivo la pellicola che vide protagonisti gli indimenticabili Alberto Sordi e Franca Valeri. Al centro della trama Alberto Nardi (Ghini), un industriale romano tanto megalomane quanto inconcludente, costantemente umiliato dalla moglie Elvira Ceccarelli (Ranzi), donna d'affari cinica che lo appella senza pietà come "cretinetti". Tra debiti e progetti visionari, Nardi intravede nel destino una via d'uscita: liberarsi della consorte per ereditarne le fortune.

Ne scaturisce una girandola di situazioni grottesche e dialoghi al vetriolo che, pur affondando le radici nella satira degli anni Cinquanta, restituiscono uno specchio ancora attuale dei vizi e delle ambizioni del Belpaese. Se Massimo Ghini dona una nuova veste al personaggio reso immortale da Sordi, Galatea Ranzi tratteggia una Elvira pragmatica e decisa, pronta a trasferirsi a Milano per lasciarsi alle spalle le velleità del marito.

Ospitare un titolo simile significa portare ad Alba un pezzo di storia del nostro immaginario collettivo. Grazie a un’intesa esemplare sul palco, il pubblico potrà riscoprire la freschezza di una vicenda che sa far ridere e pensare con straordinaria intelligenza. Con “Il vedovo” si sorride con garbo, affrontando un testo capace di anticipare i tempi trattando temi complessi con uno stile ironico e mai scontato.

