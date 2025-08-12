L'arte dirompente di Nicoletta Magnaguagno sbarca a Boves con "Corpi compromessi dalla verità dell'arte"

Sabato 16 agosto alle 18 inaugura la mostra di Nicoletta Magnaguagno, “artista libera, con una quotidianità impegnativa: quando si ritira nel suo studio conventuale, quasi sacro, ed entra nella sua cella piena di tele, pezzi di legno trovati, piccoli o grandi, lunghi e troppo stretti, non importa, lei è carica, sente che deve dipingere perché così, solo così è travolta da una ricerca estetica che non ha confini; l'unica regola è che i corpi si presentino, si animino, si esibiscano senza però mai perdere in qualità e poeticità”.

Così la descrive il curatore della mostra Giorgio Fabbris, “artista, studioso di opere fatte da artisti travolti da ossessioni”, nell’eccellente presentazione del catalogo.

“Lei sa bene chi è Picasso, Matisse, la pittura espressionista”, continua Fabbris, “so bene che altri pittori, rari, continuano a dipingere, ma io ora avevo davanti ai miei esigenti e smaliziati occhi un vero esempio di esplosione talentuosa che ha portato Magnaguagno a creare impetuosamente una quantità notevole di opere con corpi sconciati dall'attesa d'essere e di apparire dal profondo del loro essere. Sul binario della pittura che credevo morto, arrugginito, ora transitano interessanti pittori 'altri”' e Nicoletta Magnaguagno è una di questi”.

“Una mostra potente” – afferma l’assessore alla Cultura Raffaella Giordano - “fatta di figure vive, insolite, impazienti di esistere, come i personaggi di Pirandello”.

Per il suo grande valore espressivo e per la sua unicità, la mostra di Nicoletta troverà il suo spazio perfetto nella splendida cornice della Confraternita di Santa Croce di Boves fino al 6 settembre.

Inaugurazione sabato 16 agosto ore 18:00.

Aperture:

Sabato e domenica mattina dalle 9.30 alle 12.30

Apertura serale straordinaria:

Dal 19 al 25 agosto (in concomitanza di Vie di Jazz e San Bartolomeo)

Dalle 20.45 alle 22.45