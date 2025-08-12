Ciclismo: record di iscritti per il 15° Giro della Provincia Granda

Si è conclusa ormai dieci giorni fa la 15ª edizione del Giro della Provincia Granda ed è il momento dei primi bilanci da parte degli organizzatori.

La gara, organizzata dall’ASD Centro Coordinamento Ciclismo Cuneo in collaborazione con l’ASD GS Passatore, si è svolta da mercoledì 30 luglio a domenica 3 agosto, per un totale di 310 chilometri in sei frazioni.

Queste le dichiarazioni di Vittorio Bongiovanni, ideatore della corsa cuneese: “Abbiamo festeggiato il record di iscritti, ben 114 provenienti da tutto il mondo (Brasile, Francia, Sudafrica, Germania, Gran Bretagna e Russia). Hanno portato a termine la competizione 98 atleti. Nonostante le difficoltà siamo riusciti a sopperire alle defezioni riuscendo ad allestire un gruppo di 35 volontari che hanno lavorato per cinque giorni e a livello organizzativo è andato tutto molto bene. I Comuni coinvolti (Cuneo, Cherasco, Fossano, Rocca de’ Baldi, Carrù e Roburent) sono stati molto disponibili. Un enorme grazie va infine a Stefania Belmondo, starter d’eccezione, e alla ProLoco di Roburent che si è occupata del Pasta Party finale”.

I vincitori delle maglie

Maglia Rosa: Nardin Alberto

Maglia Gialla: Passi Daniele

Maglia Rossa: Vallante Marco

Maglia Blu: Merola Pasquale

Maglia Bianca: Visaggi Silvia

Vincitori delle classifiche

Prima partenza:

Wordsale Alexander (Classifica Punti e Classifica Combinata), Bonetti Matteo (Classifica T.V.), Nardin Alberto (Classifica G.P.M.).

Seconda partenza:

Bertani Matteo (Classifica Punti), Desoanni Stefano (Classifica T.V.), Vallante Marco (Classifica G.P.M. e Classifica Combinata).