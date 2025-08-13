 / Attualità

Attualità | 13 agosto 2025, 18:00

La polizia municipale risponde sul "caso" Bricco delle Viole a Barolo: "Nessuna criticità, controlli ogni giovedì e navetta per gli spostamenti"

Il comandante della Polizia municipale dell’Unione dei Comuni di Langhe e del Barolo, Valter Peirano risponde a un lettore che aveva segnalato scarsa sicurezza nella zona: "Tutto è programmato nei dettagli, ci sono perfino gli steward che accompagnano i pedoni. Non accettiamo ricostruzioni fantasiose"

Dopo  la lettera  di un lettore sulle criticità al Bricco delle Viole, a Barolo,  pubblichiamo la risposta del comandante della Polizia municipale dell’Unione dei Comuni di Langhe e del Barolo, Valter Peirano.

"Ogni giovedì siamo presenti con servizi dedicati dalle 18 alle 24. Nell’ultimo controllo abbiamo elevato due sanzioni, tra cui un veicolo senza revisione. Siamo dispiaciuti che vengano diffuse informazioni parziali, fuorvianti e non vere che rischiano di screditare il lavoro di molte persone. Tutto è pensato nei minimi dettagli.  I parcheggi sono organizzati sul solo lato sinistro della carreggiata, con steward (contattati dagli organizzatori) che regolano i flussi, aiutano a parcheggiare ed evitano intrusioni in vigne cortili privati. 

Per i giovani  è previsto l’accompagnamento a piedi dagli steward, con torce segnaletiche, lungo il tratto che porta al locale. Inoltre è attiva una navetta gratuita dalla piazza della Vita e del Vino di Vergne fino al Bricco delle Viole per tutta la sera, così da limitare gli spostamenti a piedi al buio. 

Chiediamo rispetto per tutti coloro che lavorano fino a tardi per garantire sicurezza e ordine: operatori di polizia, addetti alla viabilità e personale di servizio. Se emergono problemi specifici, il canale corretto è  quello di chiamare subito il 112 o contattare la Polizia municipale dell’Unione: interveniamo tempestivamente".

Valter Peirano, comandante della polizia municipale dell'Unione dei Comuni di Langhe e del Barolo

