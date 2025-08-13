Frassino, soccorsi padre e figlia impegnati in una ferrata in prossimità della borgata Chiaronto

L'allarme dopo le 21 di ieri sera, martedì 12 agosto.
Due escursionisti, padre e figlia, impegnati in una ferrata hanno perso il sentiero non riuscendo più a orientarsi per il rientro in autonomia e hanno chiamato i soccorsi.
I vigili del fuoco li hanno geolocalizzati. La squadra di Venasca in collaborazione con un operatore del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese li ha quindi recuperati e riportati a valle in buono stato di salute.
