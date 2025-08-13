 / Cronaca

Cronaca | 13 agosto 2025, 08:47

Frassino, soccorsi padre e figlia impegnati in una ferrata in prossimità della borgata Chiaronto

Il recupero ieri sera dopo le 21, avvenuto congiuntamente tra la squadra dei vigili del fuoco di Venasca con un operatore del Soccorso Alpino e Speleologico

Immagine di repertorio

L'allarme dopo le 21 di ieri sera, martedì 12 agosto.
Due escursionisti, padre e figlia, impegnati in una ferrata hanno perso il sentiero non riuscendo più a orientarsi per il rientro in autonomia e hanno chiamato i soccorsi.

I vigili del fuoco li hanno geolocalizzati. La squadra di Venasca in collaborazione con un operatore del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese li ha quindi recuperati e riportati a valle in buono stato di salute.

Redazione

