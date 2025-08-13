Incendio a San Salvatore di Savigliano: tetto in fiamme nell’impianto fotovoltaico

Ieri sera, martedì 12 agosto, intorno alle ore 19, un incendio ha interessato un impianto fotovoltaico situato a San Salvatore, frazione di Savigliano. Le fiamme si sono propagate rapidamente sul tetto in legno della struttura, destando preoccupazione tra i residenti.

Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco volontari di Savigliano, che hanno domato l’incendio evitando conseguenze più gravi. Fortunatamente, non si registrano feriti. Le cause del rogo sono ancora da accertare, ma l’efficienza dell’intervento ha permesso di contenere i danni.