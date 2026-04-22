Questura, nuovo dirigente per la divisione Polizia Amministrativa Sociale e dell’Immigrazione

Nuovo dirigente per la Polizia Amministrativa Sociale e dell’Immigrazione (Pasi), attiva presso la Questura di Cuneo

Dallo scorso 13 aprile presso la divisione ha preso servizio il primo dirigente della Polizia di Stato Luigi Pecchillo, nominato nell’incarico in sostituzione di Walter De Meo, trasferito ad altra sede.

Il dirigente, nato a Napoli il 30 agosto 1969, è laureato in Giurisprudenza con specializzazione in Diritto Amministrativo e Scienze dell’Amministrazione presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Dal 15 gennaio 1996 è entrato nella Polizia di Stato con il primo incarico presso la Scuola Allievi Agenti di Foggia e successivamente presso la Scuola Allievi Agenti di Caserta. Nell’arco della sua carriera è stato anche nominato dirigente del Commissariato di P.S. di Maddaloni (Caserta) e dal 2012 è stato assegnato, in qualità di vice dirigente, alla VI Zona Polizia di Frontiera di Napoli.

Durante il servizio svolto presso il Commissariato, oltre alla direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica nel territorio di competenza (7 comuni con una popolazione di oltre 100.000 abitanti), si è distinto per il conseguimento di importanti risultati di polizia giudiziaria, con numerosi arresti di spacciatori e giovani rapinatori di banche.

Il dirigente inoltre ha partecipato alle commissioni di esame per i concorsi di allievi agenti, ispettori, funzionari tecnici e commissari della Polizia di Stato, in quanto specializzato ed in possesso della qualifica di perito selettore attitudinale.

Inoltre a seguito della cessazione dal servizio per raggiungimento di età da parte del commissario capo Michele Terrana è stato nominato quale capo di gabinetto della Questura il commissario capo Fabio Bertoglio, già dirigente dell’Ufficio Immigrazione.

Il questore della Provincia di Cuneo, Rosanna Minucci, ha espresso a entrambi i migliori auguri per un proficuo lavoro.