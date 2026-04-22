Alba, ubriaco al volante provoca incidente in tangenziale. Nel sangue alcol quattro volte oltre i limiti

Oltre quattro volte il limite consentito di 0,5 grammi per litro.

E’ la quantità di alcol presente nel sangue di un trentenne residente in un comune del Roero, come rilevato dalla Polizia Locale di Alba nel pomeriggio di sabato 18 aprile.

Erano circa le 15 quando l’uomo, impegnato a percorrere la tangenziale albese in direzione Cuneo alla guida di un veicolo Chevrolet, giunto all’altezza del ponte di Nassiriya, ha tamponato la vettura SsangYong che lo precedeva.

Un sinistro fortunatamente lieve, che non ha provocato feriti.

Alla verifica dei danni e allo scambio dei dati per le denunce assicurative, il trentenne ha però palesato uno stato psicofisico palesemente alterato, al punto di non riuscire a sostenere una normale conversazione. Da qui la richiesta di intervento arrivata alla Polizia Locale, che giunta sul posto e verificate le condizioni della persona ha proceduto ad accompagnarlo al Comando di piazza Duomo per sottoporlo alla prova dell’etilometro.

Il risultato impietoso dell’esame ha costretto gli agenti a disporre il deferimento dell’uomo all’autorità giudiziaria in stato di libertà per le gravi fattispecie di reato relative all’aver provocato un incidente con un indice alcolemico superiore agli 1,5 grammi/litro.

Un’ipotesi di reato per la quale il Codice della Strada da poco riformato prevede la pena della reclusione da 12 a 24 mesi, un’ammenda da 3.000 a 12.000 euro, la revoca della patente – già ritirata – e anche la confisca del veicolo. Pene raddoppiate se il mezzo appartiene a terzi e se tale circostanza consente di aggirare il sequestro per confisca, come in questo caso.